Simona Quadarella, the revenge. Dopo l'enorme delusione nei 1500 stile libero, l'atleta italiana trova il riscatto desiderato negli 800 metri. Una medaglia di bronzo che pesa, per il livello delle avversarie (Ledecky e Titmus) e per le paure della vigilia. Invece Simona, che in questa distanza aveva vinto l'argento ai Mondiali coreani del 2019, é entrata in vasca decisa, ha svoltato ai 400 metri e si é messa in scia delle due campionesse, mantenendo un terzo posto di assoluto valore.

QUADARELLA, LA GIOIA DEL PODIO COL BRONZO

Prima di lei solo Calligaris e Filippi in questa distanza

Tokyo 2020 200 DORSO, MCKEOWN TRIONFA DAVANTI A MASSE E SEEBOHM, HIGHLIGHTS 33 MINUTI FA

Nella gara che fu di Novella Calligaris e Alessia Filippi (argento a Pechino 2008), Quadarella stampa un ottimo 8’18”35 dietro l’americana Katie Ledecky 8’12”57 e l’australiana Ariarne Titmus da 8’13”83. Davvero una grande reazione per l’allieva di Christian Minotti. Una gara giudiziosa e in progressione senza inseguire la Ledecky, senza vedere la Titmus. Simona ai 100 passa in 1’00”40, ai 400 in 4’08”17, ai 700 in 7’’16”77. Simona ha anticipato l'americana Grimes, quarta in 8’19”38, mentre la tedesca Kohler ha chiuso settima in 8’24”56.

Quadarella Ledecky 800 sl Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Quadarella raggiante: "Volevo un riscatto"

Le parole di Simona: "Con Christian (il mio allenatore, ndr) ci siamo detti che dovevamo metterci cuore e anima, ma questa è soprattutto una gara in cui serviva con la testa. Volevo un riscatto in questa giornata, è una medaglia che vale più di qualsiasi altra cosa. Questa è la mia Olimpiade, avrei preferito fare qualcosa in più nei 1500, ma fa parte della una vita di un’atleta. Questo é un bronzo che mi sono sudata dopo tanti anni. Cosa mi sono detto prima di entrare in vasca? Mi sono detta, ‘Simona devi tornare a casa col sorriso, dunque o torni a casa con la medaglia o torni a casa con la medaglia...’. E ce l’ho fatta...”.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione! Attiva la promozione!

SIMONA QUADARELLA BRONZO DI CUORE NEGLI 800! RIVIVI LA SUA GARA

Tokyo 2020 50 SL, DRESSEL NON HA RIVALI, ZAZZERI IN FINALE: GLI HIGHLIGHTS UN' ORA FA