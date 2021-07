Missione compiuta. Nella quarta batteria dei 1500 stile libero, la 22enne romana Simona Quadarella non tradisce: 15:47.34 il suo tempo, sei secondi e mezzo meglio della sua performance a Budapest, e secondo posto dietro l'americana Erica Sullivan (15:46.67) che da metà gara in poi non si fa più riprendere. Simona Quadarella vola così in finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le prime tre batterie, come ci si poteva aspettare, sono state parecchio più lente, tanto che qui le prime sei hanno ottenuto un crono superiore rispetto a Viktoria Mihalyvari-Farkas, l’ungherese che si è imposta nella sua batteria in 16:02.26. Eliminata, invece, Martina Rita Caramignoli (16:02.43), settima sempre nella quarta batteria e tredicesima in assoluto.

Le finaliste

1. Ledecky (Stati Uniti)

2. Wang (Cina)

3. Sullivan (Stati Uniti)

4. Quadarella (Italia)

5. Kirpichnikova (ROC)

6. Kohler (Germania)

7. Gough (Australia)

8. Melverton (Australia)

Si va decisamente forte nella quinta, invece, con Katie Ledecky (USA) a 15:35.35 - record olimpico a quindici secondi dal suo record del mondo fatto registrare nel 2018 - e Wang (Cina) a 15:41.49 a dettare legge. Una performance pazzesca per Ledecky, ricordandoci che in giornata aveva già corso la finale dei 400 stile libero e le batterie nei 200. Quadarella dunque in finale con il quarto tempo complessivo.

