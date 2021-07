Nuoto

OLIMPIADI, NUOTO: WANG SHUN CONQUISTA L'ORO NEI 200 MISTI, GLI HIGHLIGHTS

TOKYO 2020 - Il cinese Wang Shun non manca l'appuntamento con la storia: gara della vita per lui nei 200 misti, chiusa in 1:55.00. Con questo crono, il 27enne batte il record asiatico. Il podio è cpmpletato dal britannico Duncan Scott (1:55.28) e dallo svizzero Jeremy Desplanches (1:56.17).

00:01:56, 11 ore fa