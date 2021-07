Nuoto

Olimpiadi Tokyo 2020, Federica Pellegrini: Pellegrini: "In acqua sto bene, staffetta strana ma..."

TOKYO 2020, NUOTO - Federica Pellegrini mostra le proprie sensazioni dopo la staffetta mista, mista chiusa al 4° posto e che l'ha vista in gara insieme a Ceccon, Martinenghi e Di Liddo: "Questa staffetta è un po' strana perché magari ci sono donne che concorrono con gli uomini e viceversa ma è molto divertente. Il sapore dell'acqua oggi? Sto proprio bene in questi giorni in acqua...".

00:00:25, 3 ore fa