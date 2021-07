Mattinata intensa e piena di sorprese quella del Tokyo Acquatics Centre. Tanti gli azzurri che hanno fatto bene, con una semifinale e tre finali conquistate. Positiva la prova di Paltrinieri sui 1500, in finale con il quarto crono complessivo alle spalle di Romanchuk, Finke e Wellbrock. L'azzurro ha dato la sensazione di essersi risparmiato e potrebbe inventarsi qualcosa nella finale di domenica. Molto bene anche la 4x100 mista maschile, in finale con il primo crono.

Un Lorenzo Zazzeri (21.86) in grandissima condizione stacca il pass per la semifinale nella gara d'apertura, i 50 stile libero uomini. Nella gara degli "uomini jet" è Caeleb Dressel a volare in finale con il miglior crono in 21.32, seguito da un convincente Florent Manadou, secondo in 21.65. Nella prova femminile, dominata dall'australiana McKeon (24.02), nessuna azzurra al via. Bene come detto Paltrinieri sui 1500 stile libero (14.49.17), con Domenico Acerenza che ha invece chiuso al nono posto dopo le batterie, con un non esaltante 14.53.84

Nel finale spazio alle due staffette miste, su cui l'Italia, almeno al maschile, riponeva grandi aspettative. Le ragazze, grazie a due grandi prestazioni di Castiglioni e Di Liddo e a due frazioni solide di Panziera e Pellegrini, accedono alla finale con il quarto crono complessivo, 3.55.79, nuovo record italiano. Impressionante invece la 4x100 mista maschile, in grado di entrare in finale con il primo crono dopo aver vinto la propria batteria battendo Australia e Stati Uniti (seppur senza le loro formazioni migliori).

Nella notte, Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi, tenteranno di regalarci un sogno, in una staffetta nella quale Russia, Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti saranno come sempre rivali temibilissime. Non partiranno da favoriti per il podio, ma già nella 4x100 stile libero gli azzurri hanno dimostrato di poter far saltare il banco.

