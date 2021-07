Si è chiusa con una squalifica nella 4×200 sl donne una giornata con poche luci per le azzurre, con Federica Pellegrini in acqua. Il provvedimento è arrrivato per un cambio anticipato di Anna Chiara Mascolo. Pellegrini aveva nuotato in 1'56"81. In prima frazione ha nuotato Stefania Pirozzi 2'01"64, in seconda Anna Chiara Mascolo 1'59"81, in terza baby Giulia Vetrano 2'00"91. Australia a farla da padrona in 7’44″61 a precedere gli USA (7’47″57) e la Cina (7’48″98). Domani la sfida tra le statunitensi e le aussie sarà davvero molto interessante per l’oro.

Le parole di Federica Pellegrini

"C'è comunque del potenziale in questa staffetta. Farò ancora almeno la 4x200 mista e la 4x200 misti".

Razzetti e Fangio in evidenza nelle batterie

Il programma ha preso il via dalle heat dei 100 stile libero donne. Impressionante la prova dell’australiana Emma McKeown che ha ottenuto il notevole crono di 52″13, stabilendo anche il nuovo record olimpico, a precedere la nuotatrice di Hong Kong Siobhan Bernadette Haughey (52″70) e la britannica Anna Hoping (52″75). Nelle batterie dei 200 dorso uomini brutte notizie in casa Italia da Matteo Restivo. L’azzurro, lontano anni luce dai suoi migliori crono, ha terminato in 20ma posizione nell’overall con il tempo di 1’58″36. Il britannico Luke Greenbank ha potuto sorridere grazie al riscontro di 1’54″63 davanti al russo Evgeny Rylov (1’56″02), oro nei 100 dorso a Tokyo, e all’americano Bryce Mefford (1’56″37).

Segnali confortanti, invece, sono arrivati da Francesca Fangio: l’azzurra ha nuotato vicino ai suoi limiti, centrando il suo obiettivo in questi Giochi, ovvero la semifinale (2’23″89, 13° crono). Classifica nella quale la sudafricana Tatjana Schoenmaker (2’19″16, record olimpico) ha mostrato tutte le sue grandi qualità. 21ª Martina Carraro in 2’26″17. Buone sensazioni anche da Alberto Razzetti nei 200 misti: il nostro portacolori ha nuotato un crono da 1’57″46, classificandosi in ottava piazza nel computo complessivo di batterie molto equilibrate dove solo l’americano Michael Andrew (1’56″40) ha fatto vedere una grande superiorità come potenziale, rispetto alla concorrenza, con passaggi micidiali nelle prime tre frazioni.

SPORT EXPLAINER: Nuoto

