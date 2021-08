Federica Pellegrini ha chiuso ufficialmente la sua quinta partecipazione alle Olimpiadi. A Tokyo 2020 la Divina ha preso parte alla finale Oggiha chiuso ufficialmente la sua quinta partecipazione alle. A Tokyo 2020 la Divina ha preso parte alla finale della 4×100 mista insieme a Margherita Panziera, Martina Carraro ed Elena Di Liddo : le azzurre sono giunte seste nella gara vinta dall’Australia davanti a Stati Uniti e Canada.

Il ritiro dalle gare, tuttavia, per il momento è ancora posticipato. La quasi 33enne di Spinea (il suo compleanno sarà il prossimo 5 agosto) prenderà parte infatti alla International Swimming League, competizione a squadre che si svolgerà a Napoli dal 26 agosto al 30 settembre e che vedrà impegnate diverse star delle Olimpiadi, tra cui l’ungherese Kristof Milak, l’americano Caeleb Dressel ed anche gli azzurri Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi.

Federica Pellegrini Credit Foto Getty Images

L’idea iniziale della veneta era di chiudere con il nuoto proprio con le gare di Napoli, nel suggestivo scenario della piscina ‘Scandone’. Oggi, tuttavia, la campionessa olimpica di Pechino 2008 ha annunciato che la vedremo all’opera fino a novembre, quando sono in programma proprio le semifinali della ISL in date e località ancora da definire.

"Sentivo che era il momento giusto di smettere, sono molto serena, anzi non vedo l’ora che arrivi il dopo. Poi so che dopo qualche tempo arriverà la malinconia, è inevitabile. Rimarrò in gara fino a novembre con le ISL. Per il momento sono molto serena. Grazie mille a chi mi ha seguita per tutti questi anni, sono stati bellissimi, anche con momenti difficili. Un’altalena di emozioni." - ha dichiarato Federica Pellegrini ai microfoni di RaiSport.

