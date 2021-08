Dopo il quarto posto con la staffetta mista mista e la finale dei 200 stile chiusa al settimo posto, anche la quinta Olimpiade di Tokyo 2020 è andata in archivio. A ringraziarla, questa volta, è il suo tecnico e partner Matteo Giunta, che lascia in un lunghissimo post su Instagram tutte le sue riflessioni sul percorso perpetrato dai due in questi anni, lasciando aperte, ovviamente, numerose opzioni per ciò che sarà il futuro del duo.

"Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile, mi hai fatto provare emozioni indimenticabili. Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente. Ogni volta che sei caduta, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ciò che era tuo." - esordisce il tecnico.

"Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento. - confessa Giunta - Mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo. Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella...”.

Stima, riconoscenza ed affetto dunque nelle parole del tecnico che ha di fatto risollevato l'ultimo periodo della carriera della Pellegrini. L'azzurra, nel frattempo, è ancora in attesa della proclamazione, prevista per domani, di quelli che saranno i rappresentanti degli atleti per il CIO. A votare saranno tutti coloro che hanno preso parte a questa Olimpiade e l'azzurra spera di spuntarla nel nuoto, a discapito dell'australiana Cate Campbell e della leggenda svedese Therese Alshammar.

