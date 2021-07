Dopo la sfortuna di aver contratto la mononucleosi, Gregorio Paltrinieri è tornato a gareggiare nella semifinale gli 800 metri alle Olimpiadi di Tokyo, qualificandosi sì alla finale, ma con l'ultimo tempo utile, dopo una grande fatica fatta vasca dopo vasca. Il crono è di 7:47.73, che denota delle difficoltà per il campionissimo azzurro, non del tutto recuperato dalla malattia e ancora alle prese con una forma fisica non ottimale, da migliorare in vista della finalissima per sperare in una medaglia. "Ho fatto abbastanza fatica, sono contentissimo di essere in finale" - ha dichiarato Greg ai microfoni della Rai. "Sapevo che sarebbe stata sofferta oggi e lo è stata. Voglio vivere alla giornata: oggi l'obiettivo era rientrare e ce l'ho fatta per il rotto della cuffia. Ogni gara è a sé, tutto può succedere. Fino a pochi giorni fa la situazione era critica e non sapevo in che condizione sarei arrivato, ma ora sono qui e me la gioco"

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione! Attiva la promozione!

Tokyo 2020 Gabriele Detti: un biennio difficile e il compito di risalire UN' ORA FA

Un percorso difficile quello del carpigiano, che proprio sul più bello si è interrotto a causa della mononucleosi, non permettendo al campione olimpico dei 1500 metri di arrivare nel migliore dei modi. "La malattia ha cambiato le carte", ha continuato Paltrinieri. "Non possiamo controllare queste cose e ho cercato di rimanere sempre positivo". Essere a Tokyo è già un grande traguardo per il nuotatore azzurro che evidenzia tutte le difficoltà attraversate: "Ad inizio giugno ho smesso di allenarmi, sono stato un mese fermo e fare questo tempo è quasi buono. Non ho aspettative su me stesso, ogni cosa è guadagnata. Credo che il 99% delle persone al posto mio si sarebbero fermate per recuperare, sono davvero contento per essere rientrato".

SPORT EXPLAINER: Nuoto

Tokyo 2020 Paltrinieri in finale 800 sl con l'ultimo tempo: fuori Detti 4 ORE FA