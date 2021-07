Dopo il meraviglioso argento nella 4x100 sl, l'Italia si giocherà anche la finale della 4x200. Stefano Di Cola, Matteo Ciampi, Marco De Tullio e Filippo Megli vincono per un’incollatura la loro semifinale: il tempo è di 7.05.05 e permette di accedere alla finale con il terzo tempo complessivo. La Gran Bretagna (Matthew Richard, James Guy, Calum Jarvis e Tom Dean) vince la seconda semifinale in 7’03”25, davanti all’Australia (Graham, Horton, Winnington e Incerti) che si piazza sopra agli azzurri di soli cinque centesimi in 7’05” netto. Russia con il quarto posto complessivo, avanti agli Stati Uniti (7’05”62), la Svizzera (7’06”59), la Germania (7’06”76) e il Brasile (7’07”73), ultimo a qualificarsi.

La gara

I primi 100 metri non erano però stati così fortunati: Di Cola è sembrato un po’ guardingo nei primi 150 metri per uscire fuori nell’ultima vasca, chiusa al quarto posto in 1’47”. A mettere il turbo è Ciampi, che in una frazione in 1’45”43 fa mettere il naso avanti agli azzurri; diventa una sfida con la Russia, Girev tiene un ritmo indiavolato e rimette gli esteuropei avanti; è sfida agli ultimi centesimi tra Megli e Vekovishchev, con il toscano che supera l’avversario nelle ultime tre bracciate.

