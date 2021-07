Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Nuoto 7a giornata | Batterie 00:00:00 Replica

14:24

Russia che domina la seconda ed ultima serie in 3.31.47. Siamo in finale con il primo tempo! Stati Uniti dentro con il settimo crono.

14:20

VINCIAMO LA PRIMA BATTERIA! Italia davanti in 3.30.02. Cina seconda davanti ad Australia e Stati Uniti (quarti!).

14:18

Azzurri al comando a metà gara! Super Martinenghi, ora spazio a Burdisso!

14:15

In acqua i ragazzi della 4x100 mista maschile. Dentro Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi. Ci sono USA e Australia!

14:11

Canadesi che vincono la seconda serie in 3.55.17. Italia in finale con il quarto crono.

14:07

Le azzurre chiudono al secondo posto la batteria in 3.55.79 (nuovo record italiano)! Splendide Di Liddo e Castiglioni. Italia con un piede in finale.

14:04

Italia quarta a metà gara, gran frazione per Arianna Castiglioni. Australia sempre al comando. Ora Di Liddo.

14:02

4x100 mista ora. Subito Margherita Panziera in acqua. Poi curiosità per Arianna Castiglioni. Ci saranno solo due serie, finale alla portata delle azzurre.

13:57

Romanchuk vince l'ultima serie in 14.45.99. Finke secondo in 14.47, con Paltriniri terzo (quarto totale), in 14.49.13. Out Acerenza.

13:51

Ancora Finke avanti a tutti agli 800, in 7.52.13. Romanchuk con 3 decimi di ritardo, Paltrinieri un secondo dietro l'ucraino.

13:47

Finke davanti ai 400, Paltrinieri secondo. Sta tuttavia risalendo Romanchuk che aveva avuto un avvio sornione.

13:43

Acerenza sesto prima dell'ultima batteria. Ora spazio a Romanchuk, Finke e Gregorio Paltrinieri!

13:40

Wellbrock vince la penultima serie di questi 1500 stile libero uomini in 14.48.53. Seconda piazza per il britannico Jervis. Frolov terzo, Acerenza quarto in 14.53.84. Crollo totale di Christiansen.

13:35

Cambio di passo di Wellbrock, ora in testa al passaggio dei mille metri. Jervis secondo, Christiansen terzo. Risale Acerenza, al momento in quinta posizione.

13:30

Il britannico Jervis davanti ai 400. Wellbrock secondo, Christiansen terzo. Acerenza stabile in settima posizione.

13:25

Ora in acqua Domenico Acerenza! Attenzione ache al crono del temibilissimo tedesco Wellbrock.

13:22

Auboeck si impone nella seconda serie in 14.51.88, tempo che probabilmente non dovrebbe bastare per l'ingresso in finale.

13:09

Al via la seconda serie, occhi puntati sull'austriaco Auboeck. Dalla terza avremo poi numerosi big: Acerenza, Wellbrock e Christiansen.

13:04

L'irlandese Wiffen vince la prima serie, priva di teste di serie, in 15:07.69.

12:51

SI PARTE CON I 1500! Prima batteria senza atleti di particolare livello. Poi vedremo in acqua Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza.

12:49

Ultima batteria dominata da Sarah Sjoestroem in 24.26. Ranomi Kromowidjojo terza in 24.41. Tutte le big passano in semifinale.

12:46

Emma McKeon vince la penultima serie in 24.02, nuovo record olimpico. Seconda Simone Manuel 24.65.

12:44

Cate Campbell seconda in 24.15 nella serie numero 9. Benissimo la Blume in 24.12. Ottimo crono anche per Zhang Yufei, terza in 24.38.

12:39

Prima batteria con teste di serie, la numero 8. La vince la spagnola Munoz del Campo in 25.10.

12:33

Vi ricordiamo che dopo le batterie dei 50 stile libero avremo le serie dei 1500 stile libero uomini, con i nostri Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri.

12:26

Si parte ora con le batterie dei 50 stile libero femminili. Attenzione alla sfida a distanza tra le olandesi, le australiane e Sarah Sjoestroem. Ci saranno 11 serie e zero azzurre al via.

12:23

Dressel pazzesco: 21.32! Secondo Manadou in 21.65, terzo Lorenzo Zazzeri in 21.86, che strappa un pass (nono crono) per una semifinale tutt'altro che scontata.

12:20

Morozov terzo nella batteria numero 8 in 21.92. Kolesnikov lo precede in 21.88. Entrambi i russi dovrebbero essere dentro. Ora Dressel, Manadou, Proud e Zazzeri.

12:18

21.67 per Fratus, che si piazza momentaneamente al primo posto della classifica provvisoria. A breve Caeleb Dressel.

12:15

In acqua le batterie dei 50 stile maschili, prima gara odierna. Buon 22.14 per Condorelli nella sesta serie.

