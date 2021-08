Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Nuoto 9a giornata | Finali 00:00:00 Replica

4:51 - Italia bronzo!

Miressi contiene il ritorno della Russia, l'Italia è medaglia di bronzo! Vincono gli Stati Uniti, argento Gran Bretagna. Sesta medagli italiana nel nuoto.

PELLEGRINI: "SESTE IN UNA FINALE NON SCONTATA: SONO FELICE"

4:50 - Italia ancora terza!

Dressel fa la differenza, Italia terza a 1.87 a tre quarti di gara!

4:49 - Italia seconda a metà gara

Peaty mostruoso, la Gran Bretagna rimonta e passa in testa. Martinenghi cambia al secondo posto, poi gli USA.

4:48 - Ceccon cambia secondo

L'Italia cambia seconda dopo la frazione di dorso di Ceccon!

4:38 - Tocca alla staffetta maschile

Il programma del nuoto a Tokyo 2020 si chiude con la 4x100 mista maschile: l'Italia punta al podio e sfida Stati Uniti, Giappone, ROC, Gran Bretagna, Cina, Australia e Canada.

4:23 - Vince l'Australia

Oro Australia! Battuti al fotofinish gli Stati Uniti, bronzo al Canada. Sesta l'Italia, in chiusura con Federica Pellegrini.

4:22 - L'Italia scivola indietro

Frazione a farfalla con di Liddo e l'Italia perde terreno, siamo settimi.

4:21 - Super Carraro, Italia quarta

L'Italia rientra grazie a una super Carraro ed è quarta, sempre Canada, Australia e Stati Uniti in testa.

4:20 - Italia cambia ultima dopo il dorso

Margherita Panziera chiude ottava e ultima la sua frazione, ora Martina Carraro.

4:06 - Ora le staffette

Ultime due gare in programma, le staffette 4x100 misti. Si parte con le donne, dove l'Italia schiera Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena di Liddo e Federica Pellegrini. Poi gli uomini, per gli azzurri ci sono Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi.

4:02 - Paltrinieri chiude quarto!

Finiscono ai piedi del podio i 1500 stile libero di Paltrinieri! L'azzurro ha pagato nel finale di gara, ma ci può stare: applausi comunque a lui. Vince ancora Finke, argento a Romanchuk, bronzo a Wellbrock.

4:01 - Ultimi 100 metri, si fa dura per Paltrinieri

Siamo alla penultima virata, Paltrinieri sempre più lontano...

3:59 - Paltrinieri perde qualcosa

Siamo ai 1200 e Paltrinieri perde qualche centimetro. Fa un po' l'elastico Greg.

3:57 - Situazione stabile ai 1000

Paltrinieri sempre quarto a due terzi di gara, Wellbrock tira il quartetto.

3:54 - Paltrinieri quarto a metà gara

Paltrinieri vira per quarto a metà gara, ma sono ancora tutti lì, quasi appaiati.

3:52 - Wellbroeck tira

Wellbroeck prova ad aumentare, Romanchuk lo segue. Subito dietro Paltrinieri e Finke, sembrano essere questi quattro per le medaglie. Siamo ai 500.

3:50 - Wellbroeck si porta in testa

Non lo lasciano andare stavolta. Wellbroeck si porta davanti ai 400, poi Paltrinieri, Finke e Romanchuk.

3:48 - Parte forte Paltrinieri

Come negli 800, è partito forte Gregorio Paltrinieri, davanti a Wellbrock e Finke ai 200 metri.

3:43 - Tocca a Paltrinieri!

Ci siamo signori, è il momento dei 1500 stile libero uomini! Gregorio Paltrinieri cerca un'altra medaglia dopo quella miracolosa negli 800. Questi i suoi avversari: Felix Auboeck (AUT), Daniel Jervis (GBR), Florian Wellbrock (GER), Mykhailo Romanchuk (UKR), Robert Finke (USA), Serhii Frolov (UKR), Kirill Martynychev (OAR).

3:40 - Vince ancora McKeon!

L'australiana Emma McKeon vince anche i 50 stile libero (23.81)! Argento Sjoestroem (24.07), bronzo Blume (24.21). Quinta medaglia a Tokyo per McKeon, la terza individuale.

3:37 - Tocca ai 50 stile donne

Stessa gara, solo al femminile: ecco i 50 stile libero donne! Queste le atlete in gara: Ranomi Kromowidjojo (NED), Katarzyna Wasick (POL), Sarah Sjoestroem (SWE), Emma McKeon (AUS), Pernille Blume (DEN), Abbey Weitzeil (USA), Cate Campbell (AUS), Qingfen Wu (CHN).

3:33 - Vince ancora Dressel!

Quarto oro a Tokyo per Caeleb Dressel (21.07)! Trionfo dello statunitense, che come al solito parte forte e non viene più ripreso. Argento a Manadou, bronzo a Fratus. Settimo Lorenzo Zazzeri.

3:30 - Entrano gli atleti

Arrivano ai blocchi di partenza gli atleti, tutto pronto per i 50 stile libero!

3:28 - Dressel cerca il terzo oro

Caeleb Dressel è il favorito e va a caccia del quarto oro a Tokyo, il terzo individuale dopo i 100 stile libero e i 100 farfalla. Il record del mondo di Cesar Cielo è 20.91.

3:25 - I partecipanti alla 50 sl uomini

Lorenzo Zazzeri cerca gloria da outsider nella finale più breve dell'intero programma, i 50 stile libero. Questi i suoi rivali: Benjamin Proud (GBR), Bruno Fratus (BRA), Caeleb Dressel (USA), Florent Manadou (FRA), Kristian Gkolomeev (GRE), Michael Andrew (USA), Thom de Boer (NED).

3:21 - Si chiude il nuoto

Buonanotte amici di Eurosport, è il momento del gran finale del nuoto! Si chiude oggi il programma dopo nove giornate, con queste cinque finali: 50 stile libero uomini (Lorenzo Zazzeri), 1500 stile libero uomini (Gregorio Paltrinieri), 50 stile libero donne, 4x100 misti donne (Italia) e 4x100 misti uomini (Italia).

