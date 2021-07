Grande spettacolo nelle semifinali dei 100 metri stile libero maschile all'Aquatics Center di Tokyo. Nella gara che assegnerà le medaglie (domani, 29 luglio, alle 4.37 ora italiana), ci sarà anche un convincente Alessandro Miressi. L'azzurro stacca il pass con il terzo tempo complessivo (47.52), peggio solo del russo Kliment Kolesnikov (47.11) e dello statunitense Caeleb Dressel (47.23). Ci sarà anche lui nella corsa per il podio. Nulla da fare, invece, per l'altro italiano al via. Thomas Ceccon chiude settimo la sua semifinale (48.05) e viene eliminato col dodicesimo crono. Qualificati anche il coreano Sunwoo Hwang, il romeno David Popovici, l'australiano Kyle Chalmers, l'ungherese Nandor Nemeth, il francese Maxime Grousset.

