Cala il sipario sul nuoto in vasca a Tokyo 2020 ed è tempo di bilanci. Se le stelle indiscusse sono stati australiani e statunitensi, l'Italia ha recitato un ruolo importante. La pattuglia azzurra non ha vinto titoli, ma conquistato sei medaglie complessive: tre argenti e tre bronzi. Le finali raggiunte, invece, sono state 19, migliorando il precedente record di Sydney 2000 di ben cinque unità. Snocciolati questi numeri, proviamo a darne noi degli altri assegnando i voti agli italiani visti all'opera all'Olympic Acquatic Centre.

PALTRINIERI STRABILIANTE: IL FILM DEL SUO ARGENTO

Gregorio Paltrinieri 9 – Un mese fa, vincere tre ori (compresa la 10 km) era un obiettivo credibile. Poi la mononucleosi a tarpare le ali al nuotatore carpigiano, mettendo a rischio addirittura la sua partecipazione ai Giochi. Greg ha risposto da fenomeno quale è, prendendosi – Un mese fa, vincere tre ori (compresa la 10 km) era un obiettivo credibile. Poi la mononucleosi a tarpare le ali al nuotatore carpigiano, mettendo a rischio addirittura la sua partecipazione ai Giochi. Greg ha risposto da fenomeno quale è, prendendosi un argento indimenticabile negli 800 stile libero con il cuore a sopperire ciò che le gambe non potevano dargli. Quarto nei 1500, ma un altro podio sarebbe stato chiedere troppo. Eroe.

Tokyo 2020 Italia da urlo, bronzo nella 4X100 misti: il film della medaglia 15 ORE FA

Nicolò Martinenghi 8 – Due medaglie, entrambe di bronzo. Nei 100 rana si inchina solo all’inarrivabile Peaty e al suo "vice” Kamminga, prendendosi il podio con margine e diventando il secondo azzurro di sempre – dopo Domenico Fioravanti – ad andare a medaglia in questa specialità ai Giochi. Nella 4x100 misti non è da meno e lancia l’Italia in ottima posizione a metà gara. Classe ’99, ci farà divertire.

NICOLÒ MARTINENGHI, SEI GRANDE! IL FILM DEL SUO BRONZO

Federico Burdisso 8 – A proposito di presente e futuro eccone un altro (classe 2001). Il bottino è lo stesso di Martinenghi: nella staffetta non si scompone al ritorno di super Dressel e mantiene l’Italia là davanti; nei 200 farfalla si prende un bronzo di prestigio dietro al primatista e campione mondiale Kristof Milak e al giapponese Honda. Senza paura, come fanno quelli forti forti.

SIMONA QUADARELLA BRONZO DI CUORE NEGLI 800! RIVIVI LA SUA GARA

Simona Quadarella 7 – Voto alla reazione dopo una delusione che poteva affossarla. Nei 1500 stile libero affonda dopo una buona prima parte di gara, nuotando sei secondi in meno rispetto a due giorni prima e Katie Ledecky e Ariarne Titmus. Quarta italiana di sempre su un podio olimpico dopo Novella Caligaris, Federica Pellegrini e Alessia Filippi. – Voto alla reazione dopo una delusione che poteva affossarla. Nei 1500 stile libero affonda dopo una buona prima parte di gara, nuotando sei secondi in meno rispetto a due giorni prima e finendo a distanza siderale dal podio . Risorge negli 800, dove sceglie la tattica giusta per prendersi il bronzo dietro a due dei simboli di questi Giochi:. Quarta italiana di sempre su un podio olimpico dopo Novella Caligaris, Federica Pellegrini e Alessia Filippi.

Thomas Ceccon 7,5 – Lo stakanovista del gruppo. Ai piedi del podio nei 100 dorso (a 11 centesimi dal bronzo e con record italiano), diventa pedina fondamentale nelle due staffette azzurre da medaglia (argento nella 4x100 stile libero, bronzo nella 4x100 misti). Anche lui del 2001, con limiti ancora da esplorare.

CECCON PIGLIATUTTO: SEMIFINALE 100 DORSO E RECORD ITALIANO

Alessandro Miressi 7 – Il nostro velocista di punta, anche lui si mette al collo due medaglie di prestigio grazie alle staffette. Nei 100 stile libero si piazza sesto, peggiorando il tempo nuotato in semifinale. Ma avrebbe avuto bisogno del personale per ambire ad un’altra medaglia.

Lorenzo Zazzeri 7 – Anche lui uomo d’argento nella 4x100 stile, una medaglia che gli dà la carica giusta anche nei 50 stile libero. Si qualifica per la finale, il primo italiano a riuscirci da Lorenzo Vismara a Sydney 2000. Qui chiude settimo e va benissimo così.

Zazzeri: "Questa finale ciliegina di un Olimpiade esaltante"

Manuel Frigo 6,5 – L’uomo di chiusura della 4x100 stile, personalità e muscoli per portare a compimento a staffetta d’argento azzurro.

Federica Pellegrini 7,5 – Il voto è riferito unicamente alla sua Olimpiade perché quello alla carriera è 10. Conquista la seconda in assoluto dopo Michael Phelps a riuscirci in una singola specialità. Nella gara che assegna le medaglie chiude settima, col sorriso di chi non ha più nulla da chiedere dopo vent’anni irripetibili. Si gode Tokyo fino in fondo, nuotando anche nei 100 stile libero, nella 4x200 stile libero, nella 4x100 misti e nella 4x100 misti mista. Infinita. – Il voto è riferito unicamente alla sua Olimpiade perché quello alla carriera è 10. Conquista la quinta finale consecutiva negli amati 200 stile libero , diventando prima donna di sempre ea riuscirci in una singola specialità. Nella gara che assegna le medaglie chiude settima, col sorriso di chi non ha più nulla da chiedere dopo vent’anni irripetibili. Si gode Tokyo fino in fondo, nuotando anche nei 100 stile libero, nella 4x200 stile libero, nella 4x100 misti e nella 4x100 misti mista. Infinita.

FEDERICA PELLEGRINI, L'ULTIMA FINALE OLIMPICA: RIVIVI LA SUA GARA

Alberto Razzetti 6,5 – Anche lui centra la prima finale olimpica, cancellando il personale nei 400 misti e chiudendo poi all’ottavo posto. Manca il bis nei 200 misti, fallendo l’accesso all’ultimo atto per soli 6 centesimi. Bravo!

Martina Carraro 6 – Centra la finale nei 100 rana e si piazza settima: difficile fare di più in una gara di livello assoluto, ma lei ci prova con una prima vasca aggressiva. Paga delle qualificazioni faticose e resta un gradino sotto la sua miglior versione.

CARRARO, NIENTE IMPRESA: SETTIMA NEI 100 RANA, GLI HIGHLIGHTS

Margherita Panziera 4 – Olimpiadi da dimenticare. Eliminata in semifinale nei 200 dorso con un crono di quattro secondi superiore al suo miglior tempo stagionale, tempo che le sarebbe valso il bronzo in finale. Una mazzata inattesa, anche se già in batteria aveva faticato. Fuori in semifinale anche nei 100 dorso dopo una discreta batteria, fatica anche nella staffetta dove chiude in ultima posizione la frazione d’apertura.

Benedetta Pilato 5 – A 16 anni non è facile reggere la pressione e lei ne aveva parecchia sulle spalle. La sua prima esperienza ai Giochi dura il tempo di una gara. Quei 100 rana dove viene squalificata subito dopo la prova per gambata irregolare. Aveva comunque fatto segnare un tempo alto, che non l’avrebbe qualificata alle semifinali.

Gabriele Detti 4,5 – La delusione maschile del nuoto azzurro. Dopo un anno comunque poco brillante, il 26enne livornese non trova il guizzo per replicare il bronzo di Rio e chiude appena sesto i 400 stile libero. Nella gara vinta a sorpresa dal 18enne tunisino Hafnaoui, la sensazione è l’occasione fosse ghiotta per centrare il bersaglio grosso e il podio come obiettivo minimo (aveva il terzo tempo di qualificazione). Subito fuori negli 800.

DETTI CHIUDE SESTO I 400 SL, ORO AL TUNISINO HAFNAOUI: GLI HIGHLIGHTS

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione! Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Nuoto

Tokyo 2020 DA PALTRINIERI ALLE STAFFETTE, IL FILM DELLE 6 MEDAGLIE A TOKYO 2020 IERI A 08:56