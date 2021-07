Gregorio Paltrinieri ha firmato un’impresa memorabile e ha conquistato Greg ha addirittura sfiorato il trionfo, lontano appena 24 centesimi. Indubbiamente una bella iniezione di fiducia in vista dei 1500 metri e dei 10 km in acque libere. Queste le sue parole dopo la gara. ha firmato un’impresa memorabile e ha conquistato una spettacolare medaglia d’argento sugli 800 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il carpigiano era uno degli uomini più attesi dell’intera spedizione azzurra ai Giochi, ma ha dovuto fare i conti con la mononucleosi negli ultimi mesi e sembrava decisamente fuori forma, tanto che aveva rischiato di rimanere fuori dalla finale nella prova in cui è il Campione del Mondo in carica. Ma all’improvviso il nostro portacolori si è ridestato, nuotando in maniera divina e agguantando un secondo posto da brividi., lontano appena 24 centesimi. Indubbiamente una bella iniezione di fiducia in vista dei 1500 metri e dei 10 km in acque libere. Queste le sue parole dopo la gara.

"Parlare di miracolo è poco, non ci avrei scommesso neanche io. Ma stavolta ci ho messo il cuore. È bellissimo, oggi ero un’altra persona rispetto alla batteria, con un’altra mentalità, un’altra cattiveria e voglia di gareggiare. Me la sono vissuta al meglio. Dopo la mononucleosi ho avuto paura di tutto. Ero un dio, vincevo tutto, mi sono dovuto fermare un mese e ricominciare dal basso. Un mio carissimo amico ieri sera mi ha scritto: "queste finali si fanno col cuore, non con la testa". Ho seguito il suo consiglio. Io forse ero caduto troppe volte nella mia vita nell’errore di voler programmare tutto. Avevo messo troppa testa, troppi pensieri confusi, ma queste finali si vincono col cuore. Gli altri potranno star meglio di me fisicamente e preparare meglio la gara tatticamente, ma il cuore che ci metto io è troppo".

