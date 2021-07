Nuoto

Olimpiadi Tokyo 2020 Nuoto Federica Pellegrini trascina la 4x100 mista in finale: il video

Tokyo 2020 - Federica Pellegrini trascina la 4x100 mista in finale, azzurri che strappano il quinto miglior tempo in assoluto e volano all'ultimo atto in staffetta. Applausi dunque per Simone Sabbioni, Niccolà Martinenghi, Elena Di Liddo e la stessa Federica Pellegrini.

00:02:02, Ieri A 12:35