Delusione per Simona Quadarella che nei suoi 1500 stile libero si è dovuta accontentare di un quinto posto nella finale delle Olimpiadi di Tokyo. Un risultato che sicuramente non può soddisfare la campionessa del mondo di Gwangju ma che ha una spiegazione ben precisa. Nella sua analisi della gara Quadarella è lucida nell’ammettere che il calo fisico è stato evidente e decisivo: “Ci ho provato fino a 900, 1000 metri poi ad un certo punto non ho avuto più energie. Non voglio cercare scuse, ma un po’ sono stata sfortunata, per la gastroenterite che mi ha colpita due settimane, facendomi perdere tre chili”.

Il virus, quindi, ha condizionato in maniera determinante l’Olimpiade dell’italiana: “In un momento di avvicinamento avere un problema del genere non è facile da superare fisicamente e psicologicamente. I miracoli non posso farli. Mi dispiace per me, per chi si è svegliato per seguirmi: ho dato il massimo”.

Dopo la delusione per i 1500 Quadarella sposterà la sua attenzione sulla prossima gara olimpica: “Negli 800 sicuramente cercherò il riscatto. Non so cosa potrà venire fuori, non prometto nulla, ma darò tutto quello che ho. Christian mi ha detto che non mi posso rimproverare nulla, che ho un’altra gara da fare e che la prossima Olimpiade non è troppo lontana”.

