Niente da fare per Simona Quadarella. Era una delle azzurre più attese all'Olympic Acquatic Centre di Tokyo, ma la sua prima gara non è andata come da previsione. La classe '98 chiude quinta nei 1500 stile libero, uscendo dalla lotta per le medaglie dopo una prima parte di gara in cui sembrava pimpante e in piena lotta per il podio. Poi, ai 1000 metri, le prime difficoltà. E mentre le avversarie vanno in progressione, lei si eclissa dalla gara, chiudendo sfinita in 15.53.97, a oltre dieci secondi dal bronzo.

SIMONA QUADARELLA QUINTA NEI 1500 SL, ORO LEDECKY: RIVIVI LA GARA IN 170''

L'oro - finalmente viene da dire - va a Katie Ledecky (15.37.34). Sconfitta da Titmus nei 400 e solo quinta qualche ora fa nei 200, la statunitense parte forte e non viene più ripresa. Nel finale va un po' in affanno, a testimoniare che la condizione non è eccellente, ma il vantaggio accumulato è rassicurante. E l'esultanza rabbiosa a fine gara racconta di quanto siano stati duri per lei questi giorni. Argento alla compagna di squadra Erica Sullivan (15.41.41), in grande rimonta dopo un avvio sornione. Bronzo alla tedesca Sarah Kohler (15.42.91). Per quanto riguarda Quadarella, l'obiettivo si sposta sugli 800 stile libero (finale il 31 luglio).

