Simona Quadarella chiude in terza piazza la batteria degli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Tokyo e vola in finale. Una buona prestazione quella dell'azzurra che ha messo definitivamente alle spalle la delusione per il podio mancato e la controprestazione nei 1500 metri stile libero. La nuotatrice romana ha chiuso la sua prova alle spalle della campionessa statunitense Katy Ledecky che ha fermato il cronometro davanti alla giovanissima connazionale Katie Grimes.

La seconda parte della batteria non ha regalato particolari emozioni. Le atlete hanno proseguito senza sussulti con Ledecky sempre in controllo seguita da non troppo lontano dalle avversarie. Questa è stata la batteria più veloce delle altre tanto che le prime quattro hanno conquistato l'accesso alla finale degli 800 stile libero. Ottava piazza per l'altra azzurra Martina Caramignoli. Quadarella rilancia le sue ambizioni dopo il doloroso risultato nei suoi 1500, staremo a vedere cosa riuscirà a fare la romana in finale.

QUALIFICATE FINALE 800 STILE LIBERO FEMMINILE

1 LEDECKY Kathleen USA 17 MAR 1997 0.65 8:15.67 Q

2 GRIMES Katie USA 8 JAN 2006 0.62 8:17.05 1.38 Q

3 QUADARELLA Simona ITA 18 DEC 1998 0.74 8:17.32 1.65 Q

4 KOHLER Sarah GER 20 JUN 1994 0.71 8:17.33 1.66 Q

5 KIRPICHNIKOVA Anastasiia ROC 24 JUN 2000 0.76 8:18.77 3.10 Q

6 TITMUS Ariarne AUS 7 SEP 2000 0.74 8:18.99 3.32 Q

7 MELVERTON Kiah AUS 5 NOV 1996 0.75 8:20.45 4.78 Q

8 WANG Jianjiahe CHN 17 JUL 2002 0.70 8:20.58 4.91 Q

