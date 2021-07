Sì, la famiglia Peaty guarda le Olimpiadi su Eurosport, e la riprova la abbiamo sulla BBC. Papà, mamma e fratellino stanno facendo l'intervista di rito sulla rete principale britannica e a una domanda sul figlio Adam (vincitore della gara dei 100 rana, in cui Martinenghi ha fatto terzo) e sul fatto che gli fosse scappata una parolaccia, mamma Peaty risponde: "Non abbiamo visto, eravamo su un altro canale...". "Eurosport", gli fa eco il marito, accorgendosi subito della gaffe. Too late...

Tokyo 2020 Simona Quadarella non sbaglia: 15:47.34 e finale nei 1500sl 38 MINUTI FA

Tokyo 2020 Federica Pellegrini per la finale dei 200 sl: quando e dove vederla UN' ORA FA