Nuoto

Olimpiadi, Nuoto: Gregorio Paltrinieri l'emozione dopo l'argento: "Bellissimo, ora testa ai 1500 sl"

TOKYO 2020, NUOTO - Gregorio Paltrinieri col tricolore commenta in mixed zone lo splendido argento ottenuto negli 800 sl in una finale tutto cuore: "Prendo una gara per volta ma è bellissimo essere qui con questa medaglia al collo. Il mare è lontano ora la testa è rivolta alle batterie dei 1500 sl strappare il pass per la finale non sarà facile perché anche oggi siamo andati molto forte".

00:00:32, Ieri A 05:47