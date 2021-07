A margine della presentazione del progetto Educamp, Giovanni Malagò, presidente del CONI, si è lasciato andare ad alcune considerazioni interessanti sugli ormai imminenti Giochi Olimpici di Tokyo. Malagò ha annunciato che si attende sorprese dal tennis, sia nel doppio che nel singolare maschile, e dal golf, nel quale pensa che la selezione azzurra possa rimediare una medaglia.

In un secondo tempo, ha poi analizzato le situazioni di due assolute star azzurre fermate da infortuni alla vigilia di Tokyo. Su Larissa Iapichino, ha dichiarato: "Ho parlato con lei. E’ una di quelle cose che con il tempo e l’esperienza si capiscono, forse si poteva evitare l’ultimo salto ma fa parte della vita, ma le ho fatto i complimenti per le cose che ha detto, per come ha reagito e per l’entusiasmo che trasmette".

Gregorio l’ho sentito più volte, sono molto ottimista, lui è carico e super fiducioso, la fase più complicata è superata. E’ andato in ritiro in altura e questo credo sia l’elemento comprovante che Paltrinieri sarà ai Giochi“. Se la Iapichino non ha chance di volare in Giappone, Malagò è invece molto più fiducioso sulle condizioni del già campione olimpico Gregorio Paltrinieri , colpito da una mononucleosi proprio alla vigilia dell'evento: "

