Ci risiamo. Federica è ancora qui. Pronta, determinata, emozionata per un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Sono passati 17 anni dalla prima finale olimpica, quella di Atene 2004, che con un fantastico argento la iscrisse di diritto nell'albo delle migliori nuotatrici italiane. Poi l'oro del 2008 e le due delusioni nel 2012 e nel 2016, quando il podio era alla portata, ma è sfuggito proprio all'ultimo momento. Sul piú bello. Ora alle 3.41 italiane di un mercoledí di finale luglio (28) a 32 anni la "Divina" è pronta a disputare l'ultima finale olimpica della sua meravigliosa epopea.

Pellegrini emozionata: "Felice, obiettivo centrato"

Il cammino: brivido in batteria, settimo tempo in semifinale

Come arriva Federica a questo appuntamento? Sicuramente travolta dalle emozioni, ma anche con tempi non eccezionali. In battiera ha faticato parecchio, strappando un pass con il quindicesimo tempo su 16 e non trovando vigore nemmeno nella sua consueta ultima frazione. In semifinale un pelo meglio: terza nella sua prova, settimo tempo in generale (1'56''44) e sensazioni decisamente migliori. Nell'ultimo anno la Pellegrini non è mai riuscita a scendere sotto l'1'56'' e senza abbattere quel muro sognare un podio diventa complicato.

Le avversarie: Titmus in forma, Ledecky e poi le asiatiche

Katie Ledecky e Ariarne Titmus, le due grandi protagoniste dei 400, restano le favorite anche in questi 200. Si giocheranno loro con ogni probabilitá la medaglia d'oro. E per il bronzo? Haughey di Hong Kong e e la cinese Yang hanno tempi migliori della Pellegrini e nuotano stabilmente sull'1'55'', Barbora Seemanova (Repubblica Ceca) ha giá sconfitta Fede agli ultimi Europei di Budapest.

Sognare la medaglia è realmente possibile?

Perché sì - Sí perché è lei, perché non ha mai avuto limiti, perché è una fuoriclasse all'ultima gara importante della carriera e ha un'esperienza che le giovani rivali si sognano. Averla in vasca non puó lasciar serena nessuna. Se ci fosse una sola occasione, la coglierebbe senza pensarci. E occhio a quell'ultima vasca, dove spesso nei 200 stile libero ha tirato fuori dei veri e propri capolavori.

Perché no - No perché i tempi delle altre concorrenti sembrano proibitivi. Federica ha ammesso di non essere mai scesa sotto l'1'55'' nell'ultimo anno e sa che non esistono i miracoli. Ledecky e Titmus sembrano di un altro pianeta, mentre per il podio basterebbe una gara perfetta.

Perché comunque vada l'ultima gara olimpica sarà un successo

Record su record su record. Ed essere in finale a 32 anni, dopo un anno e mezzo di pandemia, dopo aver preso il Covid, dopo tutto questo tempo, rappresenta giá una vera impresa. Federica Pellegrini a prescindere il suo obiettivo l'ha giá centrato. Essere tra le migliori al mondo ancora una volta, in un'Olimpiade, nel palcoscenico piú bello. La sua grandezza non si discute.

Pellegrini: "Ci sono tante che vanno piú forte"

"Era un obiettivo più che mai difficile - ha dichiarato la leggenda azzurra nel dopo gara - ci abbiamo provato fino alla fine e con uno staff meraviglioso in maniera ineccepibile. Era questo l'obiettivo di questa Olimpiade, non è l'obiettivo minimo. E' un anno che nuoto 1'56", non mi racconto balle, era questo era il vero obiettivo, ci sono tante atlete che vanno piú forte di me"

