Un ottimo 1'55''11 per Federico Burdisso nelle semifinali dei 200 metri delfino, che portano l'azzurro in finale con il quarto tempo complessivo. L'ungherese Milak pare imprendibile, ma per le altre medaglie la lotta sará serratissima e l'azzurro potrebbe anche stupire. Eliminato invece l'altro italiano Giacomo Carini, cosí come esce prematuramente nei 200 misti femminili Ilaria Cusinato, ultima nella sua battieria. Anche Sara Franceschi eliminata.

Nelle altre gare di giornata l'australiana Kaylee McKeown con 57.47 (nuovo record olimpico) vince l'oro nei 100 dorso femminili. Argento alla canadese Masse, bronzo alla statunitense Regan Smith. Nei 200 stile libero uomini doppietta britannica: oro a Tom Dean (1.44.22) che batte il connazionale Duncan Scott (1.44.26). Bronzo al brasiliano Fernando Scheffer. Esagera il coreano Hwang, che gira a metà gara sotto il record del mondo e poi crolla.

Tokyo 2020 Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo: chi sono i quattro eroi azzurri UN GIORNO FA

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione! Attiva la promozione!

FEDERICA PELLEGRINI, COME TE NESSUNO. LA SEMIFINALE IN 210"

Tokyo 2020 Federica Pellegrini in finale nei 200 sl: quando e dove vederla 39 MINUTI FA