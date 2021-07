Tokyo 2020 - Niente da fare per Gabriele Detti, che chiude la finale dei 400 stile libero uomini con un deludente sesto posto, staccato di 1.52 dal sorprendente oro del tunisino Hafnaoui. Il 18enne nordafricano ha compiuto un’impresa leggendaria per il suo Paese, succedendo nella storia al connazionale Oussama Mellouli, che trionfò nei 1500 sl a Pechino 2008. Argento a McLoughlin, bronzo per Kieran Smith. Una brutta gara sin dall'inizio per il ventiseinne livornese, che aveva conquistato due bronzi ai Giochi Olimpici di Rio 2016. Detti ha faticato nei primi 200 metri, chiudendo addirittura con l'ottavo tempo la prima metá di gara, e poi non riuscendo a recuperare nel finale. Una delusione che aumenta considerando il terzo tempo assoluto con il quale il nostro azzurro si era qualificato a questa finale.

Detti rammaricato: "Era una grande occasione"

"Era una bella opportunità. Speravo di regalare una gioia maggiore, purtroppo è andata così. Non cerco scusanti, vincere in 1’43’3 era alla portata, oggi non valevo questo tempo ed è un peccato. Ho lavorato bene, forse la disabitudine a gareggiare quest’anno un po’ ha influito. Ho provato a rientrare nella seconda parte, ma non sono riuscito a ingranare la nuotata. Avevo delle aspettative alte, ma alla fine non è stato un flop clamoroso arrivare sesto. Forse ho sbagliato qualcosa in gara“, le prime parole a caldo di Detti dopo la gara.

Razzetti ottavo nei 400 misti, Cusinato ottava

Anche nei 400 misti maschili nulla da fare per i nostri colori. Vince Chase Kalisz davanti a Jay Litherland (doppietta Stati Uniti) e Brendon Smith. Giù dal podio Verrastzo. Alberto Razzetti ottavo staccato di 1.90 dallo statunitense nuovo campione olimpico. Ilaria Cusinato ha invece chiuso all'ottavo posto la finale dei 400 misti femminili. Trionfo per il Giappone con Ohashi che si va a prendere l’oro con 4’32″08, secondo posto per gli Stati uniti con Weyant in 4’32″76, terza piazza per la statunitense Flickinger con 4’34″90, Hosszu giù dal podio, decisamente a sorpresa.

