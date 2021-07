Gregorio Paltrinieri disputerà la finale degli 800 metri stile libero maschili. Il campione azzurro Nella mattina italiana di giovedì 29 luglio,disputerà la finale degli. Il campione azzurro ha fatto registrare l'ottavo (e ultimo disponibile) tempo in semifinale , ma proverà in ogni modo a lottare per conquistare la sua seconda medaglia olimpica.

Gregorio Paltrinieri in finale dei 800 sl, in diretta su Discovery+

La finale degli 800 stile libero maschile è in programma alle 03.30 di giovedì 28 luglio. Tutto il nuoto e tutte le gare delle Olimpiadi saranno trasmesse in diretta su Discovery+, con una copertura totale.

Finale degli 800 sl: informazioni

Data, orario e luogo: la finale è in programma giovedì 28 luglio, dalle ore 3.30, Tokyo Acquatics Centre.

Gregorio Paltrinieri si affaccia alla finale senza grandi speranze: "Ammetto che è stata dura, fino a qualche giorno non sapevo se farle o non farle. Sono stato un mese fermo a giugno. Il 99% delle persone si sarebbe fermato e demoralizzato. Sono qua e me la gioco. Sono contento di essere entrato, vediamo in finale che succede".

Tra gli avversari da battere sicuramente Mykhailo Romanchuk, campione europeo in carica, Florian Wellbrock, Felix Auböck e Robert Finke. Paltrinieri è campione del mondo in carica (7'39"27, nuovo record europeo della distanza a Gwangju nel 2019), ma la mononucleosi che l’ha colpito a un mese dai Giochi ha avuto un impatto importante sulla sua condizione. Il 7'47″73 di qualificazione si descrive da solo.

Approfondimenti e dichiarazioni

