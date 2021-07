Il momento della verità. Dopo settimane di dubbi, domande e perplessità sapremo come sta davvero Gregorio Paltrinieri. L'azzurro, colpito dalla mononucleosi a un mese dalle Olimpiadi di Tokyo, sembrava doversi arrendere all'evidenza di una malattia che debilita talmente tanto da non poter concedere chance di completa ripresa fisica. Ma per uno come lui, campione olimpico, mondiale ed europeo, nulla è come gli altri. Nulla é impossibile. E questa volta non solo vuole ripetersi, non solo vuole confermarsi leggenda, ma vuole fare un passo ancora più in là, un passo che non è riuscito a nessuno nella storia (il tunisino Oussama Mellouli ha vinto bronzo nei 1500 e oro nella 10km a Londra 2012), ovvero vincere un oro in piscina e nelle acque libere nella stessa Olimpiade. Gregorio oggi parteciperá agli 800 metri stile libero, la prima delle sue tre gare individuali in questa rassegna olimpica.

Non è al 100%, ma resta favorito

Fortunatamente, Greg ha saputo affrontare con il solito spirito battagliero la criticità e oggi alle ore 13.55 italiane sarà sui blocchetti di partenza dell'ultima batteria degli 800 stile libero, distanza nella quale è campione del mondo in carica. I punti interrogativi riguardano, come ovvio, il livello di preparazione. Chiaro che le settimane saltate non possono essere recuperate e pertanto Paltrinieri non potrà essere al 100%. I bookmakers lo danno comunque favorito sia negli 800 che nei 1500 metri.

Gregorio Paltrinieri Credit Foto Imago

Wellbrock, McLoughlin e Romanchuk avversari da temere

Basterà uno stato non perfetto per prevalere? Difficile da dire. Su questa distanza ritroveremo anche un Gabriele Detti che vorrà riscattarsi dal sesto posto anonimo dei 400 stile. Nello stesso tempo ci sarà un Jack McLoughlin agguerrito dopo l'argento nelle otto vasche, per non parlare dei due avversari sulla carta più impegnativi: il tedesco Florian Wellbrock e l'ucraino Mykhailo Romanchuk. Atleti forti, ma che ha giá battuo a piú riprese ovunque.

L'elenco delle tre gare di Gregorio Paltrinieri

Oggi 27 luglio - 13.55 italiane - 800 metri stile libero (finale 3.30 29 luglio)

30 luglio - 1500 metri stile libero

5 agosto - 10 km in acque libere

