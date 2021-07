Dal 24 luglio al 1° agosto la vasca del Tokyo Aquatics Centre sarà teatro di grandi sfide. Le Olimpiadi di Tokyo sono sempre più vicine e le attese in casa Italia nel nuoto non sono poche.

La Nazionale si presenta con un contingente formato da 21 uomini e 15 donne tra le corsie con la più giovane Giulia Vetrano, 15 anni compiuti il 5 dicembre, nuotatrice della 4×200 stile libero femminile, e la veterana Federica Pellegrini che sarà al via delle Olimpiadi per la quinta volta. Lei che nel lontano 2004 aveva iniziato la sua avventura ad Atene con quello storico argento nei 200 sl farà di tutto per chiudere la propria esperienza olimpica nel migliore dei modi.

Una squadra che per caratteristiche è la completa più di sempre. Ne sono una dimostrazione i primati di medaglie e presenze in Finale nei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) e degli Europei 2021 di Budapest, che recentemente hanno rappresentato l’ultimo evento internazionale nel Vecchio Continente di un certo rilievo prima dei Giochi. 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi, con il successo nella classifica per Nazioni, 52 presenze in finale, 1 record del mondo/europeo, 11 primati italiani e 31 primati personali sono stati i numeri della competizione in Ungheria.

Da Atene a Tokyo: Pellegrini, cinque Olimpiadi per la leggenda

Una compagine da record, capace di sbriciolare il primato di medaglie ottenuto a Glasgow (22) tre anni fa e di vincerne ben 27 in questa rassegna continentale del 2021. Va altresì considerato che dei 27 podi citati, ben 23 arrivino da specialità olimpiche e questo chiaramente alimenta speranze e ambizioni per la manifestazione a Cinque Cerchi di Tokyo.

Gregorio Paltrinieri sia il riferimento. Sfortunatamente l’azzurro, Consultando i crono del ranking mondiale si può evincere quanto detto e il fatto chesia il riferimento. Sfortunatamente l’azzurro, colpito dalla mononucleosi , ben difficilmente potrà essere al 100% negli 800 e nei 1500 stile libero (gareggerà anche nella 10 km in acque libere), ma chissà che il carpigiano non ci stupisca ancora una volta.

LA TOP-10 DEI MIGLIORI TEMPI DEL 2021

50 STILE LIBERO UOMINI

1 CAELEB DRESSEL USA 21.04

2 VLAD MOROZOV RUS 21.41

3 BEN PROUD GBR 21.42

4 MICHAEL ANDREW USA 21.48

5 KRISTIAN GKOLOMEEV GRE 21.60

6 ARI-PEKKA LIKKONEN FIN 21.61

7 THOM DE BOER NED 21.62

7 RYAN HELD USA 21.62

9 FLORENT MANAUDOU FRA 21.67

10 PAWEL JURASZEK POL 21.72

50 STILE LIBERO DONNE

1 EMMA MCKEON AUS 23.93

2 CATE CAMPBELL AUS 23.94

3 RANOMI KROMOWIDJOJO NED 23.97

4 PERNILLE BLUME DEN 24.06

5 SARAH SJOSTROM SWE 24.07

6 KASIA WASICK POL 24.17

6 CLAIRE CURZAN USA 24.17

8 MARIA KAMENEVA RUS 24.20

8 LIU XIANG CHN 24.20

10 ABBEY WEITZEIL USA 24.27

100 STILE LIBERO UOMINI

1 DAVID POPOVICI ROU 47.30

2 KLIMENT KOLESNIKOV RUS 47.31

3 CAELEB DRESSEL USA 47.39

4 ALESSANDRO MIRESSI ITA 47.45

5 ANDREI MINAKOV RUS 47.57

6 KYLE CHALMERS AUS 47.59

7 ZACH APPLE USA 47.72

8 NANDOR NEMETH HUN 47.84

9 VLADISLAV GRINEV RUS 47.85

10 DUNCAN SCOTT GBR 47.87

Alessandro Miressi Credit Foto Imago

100 STILE LIBERO DONNE

1 EMMA MCKEON AUS 52.19

2 CATE CAMPBELL AUS 52.43

3 MADI WILSON AUS 52.76

4 PENNY OLEKSIAK CAN 52.89

5 ZHANG YUFEI CHN 52.90

6 MEG HARRIS AUS 52.92

6 SIOBHAN HAUGHEY HKG 52.92

8 FEMKE HEEMSKERK NED 53.05

9 BRONTE CAMPBELL AUS 53.08

10 RANOMI KROMOWIDJOJO NED 53.13

200 STILE LIBERO UOMINI

1 DUNCAN SCOTT GBR 1:44.47

2 TOM DEAN GBR 1:44.58

3 KATSUO MATSUMOTO JPN 1:44.65

4 MARTIN MALYUTIN RUS 1:44.79

5 SUN-WOO HWANG KOR 1:44.96

6 ALEXANDER GRAHAM AUS 1:45.22

7 KIERAN SMITH USA 1:45.29

8 KYLE CHALMERS AUS 1:45.48

9 IVAN GIREV RUS 1:45.49

10 ELIJAH WINNINGTON AUS 1:45.55

200 STILE LIBERO DONNE

1 ARIARNE TITMUS AUS 1:53.09

2 KATIE LEDECKY USA 1:54.40

3 YANG JUNXUAN CHN 1:54.57

4 EMMA MCKEON AUS 1:54.74

5 SIOBHAN HAUGHEY HKG 1:54.89

6 MADI WILSON AUS 1:55.68

7 LEAH NEALE AUS 1:56.08

8 BARBORA SEEMANOVA CZE 1:56.27

9 MEG HARRIS AUS 1:56.29

9 MOLLIE O’CALLAGHAN AUS 1:56.29

9 FEDERICA PELLEGRINI ITA 1:56.29

400 STILE LIBERO UOMINI

1 ELIJAH WINNINGTON AUS 3:42.65

2 JACK MCLOUGHLIN AUS 3:43.27

3 MACK HORTON AUS 3:43.92

4 MARTIN MALYUTIN RUS 3:44.18

5 FLORIAN WELLBROCK GER 3:44.35

6 THOMAS NEILL AUS 3:44.51

6 FELIX AUBOECK AUT 3:44.51

8 GABRIELE DETTI ITA 3:44.65

9 MARCO DE TULLIO ITA 3:44.74

10 KIERAN SMITH USA 3:44.86

400 STILE LIBERO DONNE

1 ARIARNE TITMUS AUS 3:56.90

2 KATIE LEDECKY USA 3:59.25

3 LI BINGJIE CHN 4:02.36

4 WANG JIANJIAHE CHN 4:03.02

5 TAMSIN COOK AUS 4:04.10

5 ANNA EGOROVA RUS 4:04.10

7 EMMA NORDIN USA 4:04.60

8 SIMONA QUADARELLA ITA 4:04.66

9 KIAH MELVERTON AUS 4:04.78

10 LEAH SMITH USA 4:04.83

Simona Quadarella oro negli 800 sl agli Europei di Budapest Credit Foto Imago

800 STILE LIBERO UOMINI

1 GREGORIO PALTRINIERI ITA 7:41.96

2 JACK MCLOUGHLIN AUS 7:42.51

3 MYKHAYLO ROMANCHUK UKR 7:42.61

4 GABRIELE DETTI ITA 7:46.10

5 FELIX AUBOECK AUT 7:46.72

6 HENRIK CHRISTIANSEN NOR 7:47.99

7 FLORIAN WELLBROCK GER 7:48.12

8 BOBBY FINKE USA 7:48.22

9 ALEKSANDR EGOROV RUS 7:48.25

10 THOMAS NEILL AUS 7:48.97

800 STILE LIBERO DONNE

1 KATIE LEDECKY USA 8:13.64

2 ARIARNE TITMUS AUS 8:15.57

3 KIAH MELVERTON AUS 8:19.05

4 SIMONA QUADARELLA ITA 8:20.23

5 KATIE GRIMES USA 8:20.36

6 WANG JIANJIAHE CHN 8:20.38

7 HALEY ANDERSON USA 8:20.51

8 ANASTASIA KIRPICHNIKOVA RUS 8:21.86

9 ALLY MCHUGH USA 8:23.51

10 KAREENA LEE AUS 8:23.54

1500 STILE LIBERO UOMINI

1 FLORIAN WELLBROCK GER 14:36.45

2 MYKHAILO ROMANCHUK UKR 14:39.89

3 GREGORIO PALTRINIERI ITA 14:40.38

4 BOBBY FINKE USA 14:46.03

5 LUKAS MÄRTENS GER 14:49.26

6 DANIEL JERVIS GBR 14:51.49

7 JACK MCLOUGHLIN AUS 14:52.69

8 ALEXANDER NORGAARD DEN 14:54.11

9 DOMENICO ACERENZA ITA 14:54.36

10 SHOGO TAKEDA JPN 14:55.70

1500 STILE LIBERO DONNE

1 KATIE LEDECKY USA 15:40.50

2 WANG JIANJIAHE CHN 15:45.59

3 MADDY GOUGH AUS 15:46.13

4 SIMONA QUADARELLA ITA 15:48.81

5 ERICA SULLIVAN USA 15:51.18

6 KATIE GRIMES USA 15:52.12

7 SARAH KOHLER GER 15:52.20

8 LI BINGJIE CHN 15:52.31

9 ANASTASIA KIRPICHNIKOVA RUS 15:53.18

10 HALEY ANDERSON USA 15:55.60

100 DORSO UOMINI

1 EVGENY RYLOV RUS 52.12

2 KLIMENT KOLESNIKOV RUS 52.13

3 RYAN MURPHY USA 52.22

4 XU JIAYU CHN 52.35

5 HUNTER ARMSTRONG USA 52.48

6 MITCH LARKIN AUS 52.75

7 SHAINE CASAS USA 52.76

8 APOSTOLOS CHRISTOU GRE 52.77

9 THOMAS CECCON ITA 52.84

10 MEWEN TOMAC FRA 52.86

100 DORSO DONNE

1 KAYLEE MCKEOWN AUS 57.45

2 REGAN SMITH USA 57.92

3 KATHLEEN DAWSON GBR 58.08

4 KYLIE MASSE CAN 58.13

5 OLIVIA SMOLIGA USA 58.31

6 RHYAN WHITE USA 58.43

7 EMILY SEEBOHM AUS 58.59

8 KATHARINE BERKOFF USA 58.62

9 KIRA TOUSSAINT NED 58.65

10 CLAIRE CURZAN USA 58.82

200 DORSO UOMINI

1 EVENGY RYLOV RUS 1:53.23

2 RYAN MURPHY USA 1:54.20

3 MITCH LARKIN AUS 1:54.38

4 LUKE GREENBANK GBR 1:54.43

5 BRYCE MEFFORD USA 1:54.79

6 XU JIAYU CHN 1:55.26

7 RYOSUKE IRIE JPN 1:55.52

8 KOSUKE HAGINO JPN 1:55.84

9 AUSTIN KATZ USA 1:55.86

10 YOHANN NDOYE BROUARD FRA 1:56.10

200 DORSO DONNE

1 KAYLEE MCKEOWN AUS 2:04.28

2 MARGHERITA PANZIERA ITA 2:05.56

3 RHYAN WHITE USA 2:05.73

4 EMILY SEEBOHM AUS 2:06.38

5 PHOEBE BACON USA 2:06.46

6 REGAN SMITH USA 2:06.79

7 ISABELLE STADDEN USA 2:07.28

8 KATHLEEN BAKER USA 2:07.54

9 CASSIE WILD GBR 2:07.74

10 KYLIE MASSE CAN 2:07.60

100 RANA UOMINI

1 ADAM PEATY GBR 57.39

2 ARNO KAMMINGA NED 57.90

3 MICHAEL ANDREW USA 58.14

4 NICOLO MARTINENGHI ITA 58.29

5 ILYA SHYMANOVICH BLR 58.46

6 NIC FINK USA 58.50

7 JAMES WILBY GBR 58.58

8 YAN ZIBEI CHN 58.73

9 ANDREW WILSON USA 58.74

10 ANTON CHUPKOV RUS 58.83

100 RANA DONNE

1 LILLY KING USA 1:04.72

2 LYDIA JACOBY USA 1:05.28

3 ANNIE LAZOR USA 1:05.37

4 ARIANNA CASTIGLIONI ITA 1:05.67

5 SOPHIE HANSSON SWE 1:05.69

6 TATJANA SCHOENMAKER RSA 1:05.74

7 BETHANY GALAT USA 1:05.75

8 BENEDETTA PILATO ITA 1:05.84

9 MARTINA CARRARO ITA 1:05.86

10 CHELSEA HODGES AUS 1:05.99

200 RANA UOMINI

1 ZAC STUBBLETY-COOK AUS 2:06.28

2 SHOMA SATO JPN 2:06.40

3 ARNO KAMMINGA NED 2:06.85

4 ANTON CHUPKOV RUS 2:06.99

5 IPPEI WATANABE JPN 2:07.08

6 NIC FINK USA 2:07.55

7 RYUYA MURA JPN 2:07.58

8 ERIK PERSSON SWE 2:07.66

9 KIRILL PRIGODA RUS 2:07.85

10 JAMES WILBY GBR 2:08.06

200 RANA DONNE

1 TATJANA SCHOENMAKER RSA 2:20.17

2 MOLLY RENSHAW GBR 2:20.89

3 ANNIE LAZOR USA 2:21.07

4 EVGENIA CHIKUNOVA RUS 2:21.63

5 ABBIE WOOD GBR 2:21.69

6 LILLY KING USA 2:21.75

7 YULIA EFIMOVA RUS 2:21.86

8 LISA MAMIE SUI 2:22.05

9 EMILY ESCOBEDO USA 2:22.64

10 MARIA TEMNIKOVA RUS 2:22.76

100 FARFALLA UOMINI

1 CAELEB DRESSEL USA 49.76

2 KRISTOF MILAK HUN 50.18

3 MATTHEW TEMPLE AUS 50.45

4 MICHAEL ANDREW USA 50.80

5 JOSIF MILADINOV BUL 50.93

6 JAMES GUY GBR 50.96

7 TAKESHI KAWAMOTO JPN 51.00

8 NAOKI MIZUNUMA JPN 51.03

9 JAKUB MAJERSKI POL 51.11

10 NOE PONTI SUI 51.15

100 FARFALLA DONNE

1 ZHANG YUFEI CHN 55.62

2 TORRI HUSKE USA 55.66

3 EMMA MCKEON AUS 55.93

4 MAGGIE MACNEIL CAN 56.14

5 CLAIRE CURZAN USA 56.20

6 KATE DOUGLASS USA 56.56

6 KELSI DAHLIA USA 56.56

8 LOUISEHANSSON SWE 56.73

9 BRIANNA THROSSELL AUS 57.11

10 SARAH SJOSTROM SWE 57.34

200 FARFALLA UOMINI

1 KRISTOF MILAK HUN 1:51.10

2 FEDERICO BURDISSO ITA 1:54.28

3 TAMAS KENDERESI HUN 1:54.37

4 ANTANI IVANOV BUL 1:54.50

5 TOMORU HONDA JPN 1:54.59

6 DAVID THOMASBERGER GER 1:55.04

7 ZACH HARTING USA 1:55.06

8 NOE PONTI SUI 1:55.18

9 DAIYA SETO JPN 1:55.20

9 JAMES GUY GBR 1:55.20

200 FARFALLA DONNE

1 ZHANG YUFEI CHN 2:05.44

2 ZHANG YIFAN CHN 2:05.49

3 HALI FLICKINGER USA 2:05.85

4 BOGLARKA KAPAS HUN 2:06.50

5 YU LIYAN CHN 2:06.83

6 REGAN SMITH USA 2:06.99

7 LAURA STEPHENS GBR 2:07.04

8 BRIANNA THROSSELL AUS 2:07.20

9 SUZUKA HASEGAWA JPN 2:07.24

10 ELIZABETH DEKKERS AUS 2:07.25

200 MISTI UOMINI

1 MICHAEL ANDREW USA 1:55.26

2 DUNCAN SCOTT GBR 1:55.90

3 WANG SHUN CHN 1:56.27

4 MITCH LARKIN AUS 1:56.29

5 HUGO GONZALEZ ESP 1:56.31

6 PHILLIP HEINTZ GER 1:56.42

7 JEREMY DESPLANCHES SUI 1:56.95

8 CHASE KALISZ USA 1:56.97

9 HUBERT KOS HUN 1:56.99

10 ALBERTO RAZZETTI ITA 1:57.13

200 MISTI DONNE

1 KAYLEE MCKEOWN AUS 2:08.19

2 MADISYN COX USA 2:08.51

3 ALEX WALSH USA 2:08.87

4 ABBIE WOOD GBR 2:09.23

5 KATE DOUGLASS USA 2:09.32

6 MIHO TERAMURA JPN 2:09.55

7 YUI OHASHI JPN 2:09.59

8 ALICIA WILSON GBR 2:09.61

9 YU YITING CHN 2:09.64

10 RIKA OMOTO JPN 2:09.85

400 MISTI UOMINI

1 DAIYA SETO JPN 4:09.02

2 CHASE KALISZ USA 4:09.09

3 DAVID VERRASZTO HUN 4:09.57

4 LEWIS CLAREBURT NZL 4:09.87

5 ILYA BORODIN RUS 4:10.02

6 BRENDON SMITH AUS 4:10.04

7 JAY LITHERLAND USA 4:10.33

8 CARSON FOSTER USA 4:10.50

9 ALBERTO RAZZETTI ITA 4:11.17

10 BOBBY FINKE USA 4:11.44

400 MISTI DONNE

1 KAYLEE MCKEOWN AUS 4:32.73

2 EMMA WEYANT USA 4:33.81

3 HALI FLICKINGER USA 4:33.96

4 MELANIE MARGALIS USA 4:34.08

5 KATINKA HOSSZU HUN 4:34.76

6 YUI OHASHI JPN 4:35.14

7 LEAH SMITH USA 4:34.55

8 AIMEE WILLMOTT GBR 4:35.70

9 YU YITING CHN 4:35.94

10 MADISYN COX USA 4:36.61

