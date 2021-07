Rieccola, la Divina. Alle 12.09 italiane Federica Pellegrini scenderà in vasca nella terza batteria dei 200 metri stile libero. Un momento tutto da vivere, sia per lei che inizia la sua quinta Olimpiade a 17 anni di distanza da quel magico 2004 (argento ad Atene, giovanissima, in questa specialità), sia per tutto il pubblico italiano, che sogna una degna conclusione per la carriera di un'atleta leggendaria.

Il podio olimpico le manca dal 2008

Federica, campionessa del mondo in carica nei 200 stile femminili (oro conquistato in Corea nel 2019), tenterá di stupire ancora una volta tutti e, dopo la paura dovuta al rinvio delle Olimpiadi causa pandemia, si presenterá più agguerrita del solito per salire su un podio olimpico che le manca dal lontano 2008 (oro a Pechino).

Katie Ledecky. Credit Foto Getty Images

Occhio a Ledecky e Seemanova

In questa specialitá, che è la specialitá simbolo di tutta la sua epopea, a 32 anni la Pellegrini si troverá di fronte una nuova generazione di avversarie di altissimo profilo, a cominciare dall'australiana Ariarne Titmus, dalla fortissima americana Katie Ledecky e da Barbora Seemanova (Repubblica Ceca), che nel 2020 a Budapest le ha soffiato il titolo Europeo beffandola di soli due centesimi.

La finale in programma mercoledì 28 luglio

Quarta a Rio, quinta a Londra, Federica deve scacciare i cattivi pensieri, liberare la sua classe e iniziare sin da questa batteria a focalizzarsi sulla finale di mercoledì 28 luglio. L'appuntamento con la storia è quello, in questa Olimpiade numero 5, per chiudere il (quinto) cerchio di una vita in vasca vissuta da assoluta regina.

