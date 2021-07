Si sapeva che per il podio sarebbe stata dura, con tre nomi un gradino sopra alle altre. Ma nei 100 rana Martina Carraro ci ha provato comunque: un'ottima prima parte di gara, aggressiva, per tenere il ritmo delle battistrada. Poi un calo nella vasca di ritorno per il settimo posto finale (1.06.19). In ogni caso, le sarebbe servito abbassare il proprio personale di più di tre decimi per prendersi una medaglia. L'oro va alla statunitense Lydia Jacoby (1.04.95), la terza nei favori del pronostico, che beffa nel finale sia la sudafricana Tatjana Schoenmaker (1.05.22) che l'altra atleta a stelle e strisce e detentrice del record del mondo Lilly King (1.05.54).

Lydia Jacoby campionessa olimpica nei 100 rana Credit Foto Getty Images

Quest'ultima era anche la campionessa olimpica uscente, ma le è mancato lo sprint decisivo al momento del dunque. Per Jacoby, classe 2004, si tratta del primo successo in un grande evento. La nativa di Anchorage taglia anche un traguardo storico per il suo Paese: per gli USA è il 250esimo oro nel nuoto ai Giochi. Per trovare un numero più alto in un singolo sport bisogna bussare sempre alla porta americana e ai suoi 335 successi nell'atletica. A completare l'ordine d'arrivo, in quest'ordine, le russe Chikunova ed Efimova, la svedese Hansson, la nostra Carraro e l'irlandese Mc Sharry.

