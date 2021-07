Una luce in piscina a Tokyo. Nicolò Martinenghi ha chiuso in seconda posizione la prima semifinale dei 100 rana ai Giochi di Tokyo 2020 e si è assicurato un posto in finale con il terzo tempo complessivo. L'azzurro ha fermato il cronometro a 58.28, segnando il nuovo record italiano che lo stesso Martinenghi aveva ottenuto al Settecolli 2021 (58″29). Solo ottavo invece l'altro azzurro Federico Poggio con il tempo di 59.91. Meglio del ventunenne di Varese hanno fatto solo l'olandese Arno Kamminga in 58.19 e il britannico Adam Peaty (grande favorito per l'oro), che ha vinto la seconda semifinale in 57.63.

La finale é in programma nella notte tra domenica e lunedi, alle ore 4.12 italiane.

Tokyo 2020 Il nuoto a Tokyo 2020: gare, qualificati e calendario 10/03/2020 A 12:51

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 Delusione Detti nei 400 stile, male anche Razzetti UN' ORA FA