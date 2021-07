Guarda le gare di nuoto in diretta

5:18 - Finisce la sessione

Dopo un oro storico si conclude la sessione notturna (mattina in Giappone). Appuntamento col nuoto alle 12 per le prossime batterie. Ci sarà anche l'esordio di Federica Pellegrini.

5:11 - Italia d'argento! Argento storico!

Italia d'argento nella 4x100 stile maschile! Medaglia storica (3.10.11) dopo una prestazione ancora una volta spettacolare dei nostri! Oro agli Stati Uniti (3.08.97), bronzo all'Australia! Settima medaglia per noi a Tokyo con Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo! Strepitosi!

5:04 - Ci siamo con la 4x100!

Siamo arrivati all'ultima finale di giornata, la staffetta 4x100 stile libero uomini. Grande attesa per l'Italia, che arriva all'appuntamento col miglior tempo. Gli avversari degli azzurri sono Stati Uniti, Australia, Francia, Canada, Brasile, Ungheria e ROC.

4:58 - Panziera è sesta, niente finale

Margherita Panziera è lontana dalle migliori e chiude sesta in 59.75. Niente finale per lei. Vince la semifinale Regan Smith col nuovo record olimpico (57.86). L'ultimo tempo per l'accesso alla finale, dopo la seconda semi, era 59.30.

4:52 - C'è Margherita Panziera

Scende in vasca Margherita Panziera, per le semifinali dei 100 dorso. L'azzurra è impegnata nella prima delle due semifinali. Poi mancherà solo la 4x100.

4:36 - Ceccon terzo ed è in finale!

Gara in rimonta per Thomas Ceccon, che si piazza terzo (52.78) dietro a Murphy e Larkin. Nella seconda batteria dominio russo e i crono certificano la qualificazione dell'azzurro per la finale!

4:35 - Ci sono le semifinali dei 100 dorso uomini

Dopo la terza finale è tempo delle semifinali dei 100 dorso uomini. E anche qui ci sono grandi attese, questa volta per Thomas Ceccon.

4:28 - Vince Titmus, cade Ledecky!

Colpo di scena nei 400 stile: l'australiana Ariarne Titmus rimonta Katie Ledecky e vince l'oro in 3.56.59, la statunitense chiude in 3.57.56. Bronzo alla cinese Li in 4.01.08.

4:23 - C'è la finale 400 stile donne

Terza finale, non c'è tempo per rifatare. Ci siamo con la 400 stile libero femminile, dove Katie Ledecky va a caccia dell'ennesimo trionfo. A sfidarla McIntosh, Titmus, Madden, Li, Tang, Gose e Fairwather.

4:18 - Martinenghi bronzo strepitoso!

Meraviglioso Nicolò Martinenghi! L'azzurro si prende il bronzo con margine in una finale dei 100 rana di livello stellare! Vince l'alieno Adam Peaty, imbattibile in 57.37. Argento Olanda con Kamminga in 58.00, Martinenghi chiude in 58.33. Sesta medaglia azzurra a Tokyo, la prima di oggi!

4:07 - Dopo la premiazione tocca a Martinenghi

Dopo la premiazione dei 100 farfalla donne è il grande momento di Nicolò Martinenghi e della finale dei 100 rana. Il favorito indiscusso è Adam Peaty, ma l'azzurro sogna una medaglia. Questi gli altri finalisti: Ilya Shymanovich (Bielorussia), Michael Andrew (Stati Uniti), Arno Kamminga (Paesi Bassi), Zibei Yan (Cina), James Wilby (Gran Bretagna) e Andrew Wilson (Stati Uniti).

4:00 - Carraro terza, va in finale!

Martina Carraro (1.06.50) chiude terza in grande rimonta e si qualifica alla finale col settimo tempo. L'altra notizia è che Lilly King chiude solo seconda, dietro alla sudafricana Schoenmaker (1.05.07)

3:53 - Siamo ai 100 rana con Carraro

Tocca a Martina Carraro, per trovare un posto in finale nei 100 rana. L'azzurra è impegnata nella seconda semifinale.

3:45 - Ballo sesto, nessun azzurro in finale

Anche Stefano Ballo chiude sesto, pur con un crono migliore (1.45.85) rispetto al compagno di squadra della semifinale precedente. Entrambi gli azzurri sono fuori dalla finale. Il miglior tempo di accesso è del britannico Duncan Scott, in 1.44.60.

3:41 - Niente da fare per Di Cola

Di Cola parte forte ma si spegne nella seconda metà di gara e chiude sesto. Vince la semifinale il russo Malyutin in 1.45.45.

3:37 - Semifinali 200 stile con Ballo e Di Cola

Tocca ai 200 stile libero uomini. Stefano Di Cola impegnato nella prima semifinale, nella seconda Stefano Ballo.

3:34 - Oro Macneil, fuori dal podio Sjoestroem

Oro Canada con Margaret Macneil! 55.59! Sul podio la cinese Yufei Zhang (55.64) e l'australiana Emma McKeon (55.72). Solo settima Sarah Sjoestroem (56.91).

3:30 - Ci siamo coi 100 farfalla donne

Non ci sono italiane, ma il parterre è di altissimo livello nei 100 farfalla donne. Le svedesi Sjoestroem e Hansson, la cinese Zhang, la francese Wattel, la statunitense Huske, l'australiana McKeon, la canadese Macneil e la bielorussa Shkurdai.

3:23 - Gli altri azzurri in gara

Altri italiani saranno impegnati nelle semifinali: Stefano Ballo e Stefano Di Cola nei 200 stile libero uomini, Martina Carraro nei 100 rana donne, Thomas Ceccon nei 100 dorso uomini, Margherita Panziera nei 100 dorso donne.

3:19 - Attesa per Martinenghi e staffetta

L'Italia sarà presente in due delle quattro finali. Nicolò Martinenghi è a caccia di una medaglia nei 100 rana di sua Maestà Adam Peaty, mentre la 4x100 azzurra punta in alto dopo il miglior tempo in semifinale.

3:15 - Si parte col nuoto!

Buonanotte amici di Eurosport, siete pronti per la seconda tornata di finali di nuoto a Tokyo 2020? Quattro gli appuntamenti da medaglia: alle 3:30 i 100 farfalla donne, alle 4:12 i 100 rana uomini, alle 4:20 i 400 stile libero donne e alle 5:05 la 4x100 stile libero uomini.

