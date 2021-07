Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Nuoto 4a giornata | Finali e semifinali 03:25-05:28 Live

4:50 - Burdisso in finale!

Federico Burdisso chiude terzo la sua semifinale dei 200 farfalla e vola all'ultimo atto col quarto tempo complessivo! In finale anche Milak, De Deus, Le Clos, Kenderesi, Benctz, Chmielewski, Honda.

Tokyo 2020 Ceccon, che brivido: quarto a 11 centesimi dal podio! UN' ORA FA

4:42 - Ci sono le semi dei 200 farfalla uomini

Chad le Clos vince la prima semifinale dei 200 farfalla dopo una prima parte di gara esagerata. Giacomo Carini ottiene il settimo posto e non non riesce ad ottenere il pass per la finale. Ora tocca a Federico Burdisso.

4:22 - Carraro settima, vince Jacoby

Buona prima metà di gara per Martina Carraro, che si spegne un po' nel finale e chiude settima. Oro statunitense con Jacoby (1.04.95), che beffa Schoenmaker e King.

4:08 - Ultima finale, forza Martina Carraro

Ultima finale di giornata, con un azzurra che sogna: è Martina Carraro, nei 100 rana. Con lei in gara Efimova (ROC), Jacoby (Usa), Schoenmaker (Rsa), King (Usa), Hansson (Swe), Chikunova (ROC), Mc Sharry (Irl). Jacoby, King e Schoenmaker partono favorite per le medaglie.

4:04 - Ceccon quarto! Che peccato

Grande prova di Thomas Ceccon, che si ferma a un passo dalle medaglie! Ritorno clamoroso dell'azzurro che però è quarto, bruciato nel finale da Murphy per il bronzo. Doppietta russa con Rylov e Kolesnikov.

4:02 - C'è Thomas Ceccon

Thomas Ceccon scende in acqua per la terza finale di oggi, i 100 dorso. L'uomo da battere è Ryan Murphy. Al via ci sono anche Gonzalez (Esp), Rylov (Rus), Larkin (Aus), Kolesnikov (Rus), Xu (Chn), Glinta (Rou).

3:55 - Oro McKeown con record olimpico

Gara tirata per il podio, la spunta l'australiana Kaylee McKeown! 57.47 e nuovo record olimpico. Argento alla canadese Masse, bronzo alla statunitense Regan Smith.

3:51 - Ora la finale dei 100 dorso

Non c'è tregua, seconda finale di giornata: i 100 dorso femminili. Queste le protagoniste: Toussaint (Ned), Dawson (Gbr), McKeown (Aus), Smith (Usa), Masse (Can), White (Usa), Seebohm (Aus), Gorbenko (Isr).

3:49 - Doppietta inglese nei 200

Tom Dean (1.44.22) batte Duncan Scott (1.44.26), doppietta britannica nei 200 stile libero uomini! Bronzo al brasiliano Fernando Scheffer. Esagera il coreano Hwang, che gira a metà gara sotto il record del mondo e poi crolla.

3:45 - Prima finale: 200 stile uomini

Prima delle quattro finali di giornata, i 200 stile libero uomini. Non c'è un vero grande favorito. Al via Popovici (Rou), Malyutin (Rus), Rapsys (Ltu), Scott (Gbr), Smith (Usa), Dean (Gbr), Hwang (Kor), Scheffer (Bra)

3:39 - Pellegrini in finale!

In rimonta, con la sua proverbiale progressione nella seconda parte di gara: Federica Pellegrini è in finale nei 200 stile libero per la quinta volta in carriera! Terza nella sua semifinale, strappa il pass col settimo tempo complessivo. Vince la semi Katie Ledecky. Queste le altre qualificate: Titmus, Haughey, Ledecky, Yang, Seemanova, Oleksiak, Pellegrini, Wilson.

3:35 - Titmus vince la prima

In 1.54.82 Ariarne Titmus si prende la prima semifinale, in rimonta e senza grossa fatica. Ora Fede.

3:30 - Subito la Pellegrini!

Ha ottenuto il 15esimo tempo in batteria, oggi dovrà cambiare marcia per centrare la sua quinta finale olimpica nei 200 stile libero. Forza Federca! La Divina nuoterà nella seconda semifinale. In gara anche Katie Ledecky (con la Pellegrini) e la vincitrice dei 400 stile libero, Ariarne Titmus.

3:21 - Terza giornata di finali all'Olympic Acquatic Centre

Buonanotte amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta della terza giornata di finali di nuoto a Tokyo 2020! Torna in vasca Federica Pellegrini, che dopo aver faticato in batteria cerca un posto in finale nei suoi 200 stile libero. In programma poi quattro finali: 200 stile libero uomini, 100 dorso donne, 100 dorso uomini (con Thomas Ceccon) e 100 rana donne (con Martina Carraro). Impegnati nelle semifinali anche Federico Burdisso, Giacomo Carini, Ilaria Cusinato e Sara Franceschi.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione! Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Nuoto

Tokyo 2020 PELLEGRINI LA 5ª FINALE NEI 200SL È REALTA'! RIVIVI LA SUA GARA UN' ORA FA