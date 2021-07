Nuoto

Tokyo 2020 Nuoto Simona Quadarella contro Katie Ledecky sugli 800: antipasto di finale

Tokyo 2020 - Simona Quadarella contro Katie Ledecky sugli 800: antipasto di finale nella batteria che le opponeva. Prima Katie, seconda la connazionale Katie Grimes, terza Simona che riesce a qualificarsi così per la finalissima in programma per sabato 31 luglio alle ore 03:46.

00:01:32, 18 ore fa