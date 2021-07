Per un soffio! Thomas Ceccon sfiora la medaglia nei 100 metri dorso e, nonostante una prova maiuscola con nuovo record italiano, deve accontentarsi di un quarto posto olimpico, a soli 11 centesimi dal podio. Una grandissima finale quella del ventenne azzurro (ieri a medaglia nella staffetta 4 per 100 stile libero), che ha dimostrato di poter competere ad altissimi livelli in diverse discipline.

Ai primi due posti due russi, Rylov (clamorosamente sotto i 52 secondi) e Kolesnikov, che hanno preceduto l'americano Ryan Murphy. Il classe 2001 Ceccon domani sará in vasca per le batterie dei 100 stile libero, per confermare il suo saper essere poliedrico. Il futuro parla per lui e questa medaglia "di legno" potrebbe diventare solo un ulteriore stimolo per regalare e regalarsi nuove imprese negli anni a venire.

Tokyo 2020 Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo: chi sono i quattro eroi azzurri UN GIORNO FA

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione! Attiva la promozione!

Italia leggendaria, staffetta maschile 4x100sl d'argento

Tokyo 2020 PELLEGRINI LA 5ª FINALE NEI 200SL È REALTA'! RIVIVI LA SUA GARA UN' ORA FA