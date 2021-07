Una grande prestazione di Thomas Ceccon nella qualificazione alla finale dei 100 dorso uomini: con 52″78 l'azzurro conclude terzo la sua semifinale e centra l'approdo alla finale con il quarto tempo complessivo, dietro a Murphy, Kolesnikov e Larkin. Ceccon ora si giocherá le sue chance di medaglia nella finale di martedí 27 luglio.

Martina Carraro in finale nei 100 rana

Tokyo 2020 Il nuoto a Tokyo 2020: gare, qualificati e calendario 10/03/2020 A 12:51

Dopo l'inaspettata squalifica di Benedetta Pilato, nei 100 rana femminili a Tokio 2020 arriva il riscatto per l'Italia, con Martina Carraro che ha conquistato la qualificazione alla finale olimpica. Nella seconda semifinale, con 1'06''50 l'azzurra ha ottenuto il settimo tempo assoluto e ha staccato il pass per la finale in programma martedí 27 luglio.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 CARRARO IN FINALE DEI 100 RANA UN' ORA FA