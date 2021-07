Katie Ledecky perde la corona. Succede intorno alle 4.30 ora italiana, le 11.30 in quel di Tokyo: la statunitense cede lo scettro nei 400 stile libero, prima finale del suo ricco programma olimpico, e incassa la prima sconfitta della sua vita in un evento individuale a cinque cerchi. Il merito è tutto dell'australiana Ariarne Titmus, che resiste al ritmo forsennato della celebre rivale e se la mangia in progressione nella seconda parte di gara, chiudendo con un stellare 3.56.69. Personal best aggiornato e seconda prestazione all time.

TITMUS BATTE LEDECKY, L'ALLENATORE PERDE LA TESTA

Li Bingjie, in 4.01.08. Ledecky si mette al collo l'argento in 3.57.36, che è comunque il suo secondo crono di sempre dopo il record del mondo ottenuto a Rio. Si tratta della prima medaglia individuale di questo metallo ai Giochi. In precedenza aveva vinto quattro ori tra Londra 2012 (800 stile libero) e il Brasile (200, 400 e 800 stile libero). La statunitense, come la Titmus, tornerà in vasca già nella prossime ore per le batterie dei 200 stile libero, dove troverà anche Federica Pellegrini . Il bronzo va alla cinese, in 4.01.08.

