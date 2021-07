GUARDA LE GARE IN DIRETTA (CONTENUTO PREMIUM)

3:52 - E ci siamo: è il turno di Gabriele Detti!

Siamo al momento dei 400 sl: Gabriele Detti è in corsia 3.

3:50 - Fuori anche Di Liddo

Elena Di Liddo chiude settima nella gara vinta dalla cinese Zhang Yufei davanti a Sarah Sjoestroem.

3:46 - Ora Elena Di Liddo

In corsia 2 nella seconda semifinale c'è Elena Di Liddo.

3:44 - Bianchi ottava nella sua batteria

L'azzurra Ilaria Bianchi è ottava nella sua batteria, vinta da Marie Wattel (FRA). Niente finale presumibilmente per lei.

3:41 - Ora le semifinali dei 100 farfalla donne

C'è Ilaria Bianchi nella prima semifinale dei 100 farfalla donne.

3:37 - Vince Kalisz

Vince Chase Kalisz davanti a Jay Litherland (doppietta USA) e Brendon Smith. Giù dal podio Verrastzo. Razzetti ottavo staccato di 1.90 dallo statunitense.

3:37 - Manca la frazione a crawl

Non ci sono speranze di medaglia per Razzetti, che ha patito troppo nella frazione a dorso e anche a rana non è riuscito a recuperare.

3:35 - Razzetti indietro

Dopo le prime due frazioni a delfino e dorso, Razzetti è staccato dalla testa della gara.

3:30 - attesa per Razzetti

Nella gara dei 400 misti c'è il nostro Alberto Razzetti, che nuota in corsia 2.

3:29 - SI INIZIA DAI 400 MISTI

Il programma di giornata prevede subito una gara da medaglia: si va coi 400 misti maschili.

3:28 - SI PARTE COL NUOTO!

Amici di Eurosport buongiorno e benvenuti alla seconda giornata di gare di nuoto!

