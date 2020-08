Dal nostro partner OAsport.it

11-13 agosto, Foro Italico in Roma: queste le coordinate spazio-temporali per quel che sarà nella piscina più bella del mondo, in occasione della 57ma edizione del Trofeo Settecolli. Una competizione tanto attesa dai nuotatori, specie della Nazionale italiana. Dopo la pausa per la pandemia e il posticipo delle Olimpiadi nel 2021, i programmi sono cambiati radicalmente e gli atleti si sono trovati a doversi allenare senza però un target a breve tempo. Per alcuni questa competizione, che varrà anche come Assoluto, può essere concepita come un obiettivo, mentre per altri sarà importante essenzialmente per un ritorno a una parvenza di normalità.

34 gli azzurri ai blocchi (22 maschi e 12 femmine) che gareggeranno per disputare questo meeting. Le gare previste saranno in totale 34 (17 per le donne e 17 per gli uomini). Le due sessioni mattutine saranno riservate alle serie più lente divise in una sessione maschile e femminile, alternandosi nelle giornate (a partire dalle ore 09.00), mentre quella serale a partire dalle ore 19.00 vedrà competere sia uomini che donne delle serie più veloci, essendo presenti gli atleti con i migliori tempi di iscrizione su tutte le distanze. L’eccezione saranno gli 800/1500 stile libero maschili e femminili disputati in una sola serie, riservata agli atleti e alle atlete in possesso in ciascuna dei dieci migliori tempi di iscrizione.

Play Icon

Nuoto Federica Pellegrini: buon compleanno alla Divina del nuoto italiano 05/08/2020 A 05:19

I convocati

Uomini: Domenico Acerenza (Fiammo Oro/CC Napoli), Stafano Ballo (Time limit), Federico Burdisso (Esercito/Tiro a Volo), Alessandro Bori (Fiamme Gialle/In Sport), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Matteo Ciampi (CS Esercito), Piero Codia (CS Esercito/CC Aniene), Marco De Tullio (Fiamme Oro/Swim Project), Gabriele Detti (CS Esercito/In Sport), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Luca Dotto (Carabnieri/Larus N), Manuel Frigo (Team Veneto), Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro/CN Brebbia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Alessio Proietti Colonna (Marina Militare/Aurelia), Matteo Restivo (Carabinieri/RN Florentia), Simone Sabbioni (CS Esercito/Swimpro SS9), Fabio Scozzoli (Esercito/Imolanuoto), Andrea Vergani (Nuotatori Milanesi), Mattia Zuin (Fiamme Oro/Nottoli N); Gregorio Paltrinieri.

Donne: Ilaria Bianchi e Martina Carraro (Fiamme Azzurre/Azzurra 91), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team/Insubrika), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Elena Di Liddo (CS Carabnieri/CC Aniene), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/N Pistoiesi), Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Federica Pellegrini, Benedetta Pilato e Simona Quadarella (CC Aniene), Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene), Carlotta Zofkova (Carabinieri/Imolanuoto).

Andiamo dunque ad analizzare quali potranno essere i protagonisti nelle singole specialità, divise per stile e genere:

Stile libero

UOMINI – Nella velocità Andrea Vergani (50 stile libero) e Alessandro Miressi (100 stile libero) saranno gli osservati speciali. L’atleta lombardo, ora allenato da Gianni Leoni, vuol mettersi alle spalle il periodo buio della squalifica e tornare a nuotare crono sotto i 22″. Per il piemontese, campione d’Europa in carica della gara regina, l’obiettivo è siglare un crono sui 48″ e verificare la sua condizione. Attribuire a questi due atleti la palma dei favoriti è ardito, in quanto una presenza straniera tutta da verificare potrebbe essere assai qualificata. Vedremo…Aumentando il numero delle vasche, i 200 stile libero dovrebbero essere territorio di conquista dei ragazzi della 4×200 sl italiana, quarta ai Mondiali di Gwangju l’anno scorso. Un componente fondamentale, però, mancherà. Ci si riferisce a Filippo Megli, out per un problema fisico. “Si tratta di un’instabilità a livello omero-scapolare e di una lesione al cercine glenoideo. È tanta la voglia di tornare in acqua, ma per il momento voglio dedicarmi ad una ripresa fisica perfetta per essere pronto in vista della nuova stagione e, soprattutto, preparare al meglio le Olimpiadi”, le sue parole. Spazio dunque a Stefano Ballo, Matteo Ciampi, Gabriele Detti, Stefano Di Cola, Alessio Proietti Colonna e a Mattia Zuin che vorranno dare chiari segnali di vitalità. Ballo e Detti con cartucce speciali da sparare? Parlando dei 400 sl, il citato Detti qualcosa vorrà far vedere, ma attenzione al compagno di allenamenti Marco De Tullio, quinto ai Mondiali, e al possibile incrocio con l’ucraino Mykhailo Romanchuk. Aumentando la permanenza in vasca, 800 e 1500 sl potrebbero essere teatro di un confronto Detti, Gregorio Paltrinieri, Romanchuk mica da ridere, con Greg che vorrà verificare la sua condizione dopo il cambio d’allenatore: da Stefano Morini a Fabrizio Antonelli.

DONNE – Nella velocità femminile la pattuglia straniera potrebbe monopolizzare la scena, ma attenzione anche alle italiane. Erika Ferraioli, Silvia Di Pietro potrebbero essere chiamata in causa. Parlare poi dei 200 sl porta all’equazione quattro vasche = Federica Pellegrini. La veneta sarà al via non certo in una condizione smagliante, ma nella sua piscina preferita qualcosa di bello lo vorrà mostrare. In una staffetta ideale, aumentando le vasche, Simona Quadarella in casa è intenzionata a gareggiare a ottimo livello e a lasciare il segno nel mezzo fondo di questo stile. Le avversarie non mancheranno e Martina Rita Caramignoli potrebbe recitare questo ruolo.

Dorso

UOMINI – Simone Sabbioni e Thomas Ceccon pronti a fare il loro nelle gare di pura velocità. Il romagnolo nei 50-100, lasciata Verona e tornato a casa alla corte di Luca Corsetti, avrà grandi motivazioni. Per Ceccon un po’ di tensione ci sarà perché il ritorno agonistico dopo un lungo stop non è così semplice, ma il desiderio di competere è tale che il classe 2001 potrebbe stupire. Thomas sta lavorando tanto dal punto di vista fisico e mentale e Alberto Burlina è un riferimento di qualità. La tecnica non fa difetto al ragazzo veneto, ma in quest’annata si dovrà far vedere qualche segnale di crescita per non alimentare il solito partito del “disfattismo”. Nei 200 dorso Matteo Restivo cercherà di ben figurare.

DONNE – Silvia Scalia e soprattutto Margherita Panziera sono pronte a lasciare il segno. La prima nell’accoppiata 50-100 ha motivazioni notevoli per mettere in mostra la sua velocità, mentre la campionessa d’Europa dei 200 metri (già qualificata alle Olimpiadi) non vede l’ora di immergersi nella piscina romana e di regalarsi delle gare (100-200 dorso) di livello.

Rana

UOMINI – Nicolò Martinenghi, Fabio Scozzoli e Federico Poggio sono i degni rappresentanti di una rana italiana in fermento. Non vi sono dubbi che questa sia la specialità con il più alto tasso tecnico nel mondo e gli azzurri da questo punto di vista non vorranno farsi trovare impreparati. Martinenghi, già in possesso del pass a Cinque Cerchi, ha avuto una serie di contrattempi che non potranno consentirgli di esprimersi al top: sta risolvendo una sindrome allo stretto toracico e nell’ultimo periodo ha già tolto due denti. Inconvenienti che ne hanno chiaramente rallentato la preparazione, ma vista la qualificazione ottenuta c’è tempo. Per Scozzoli e Poggio una sfida che si rinnova, essendo compagni di allenamento e quindi non mancherà la curiosità. Nei 200 rana il tedesco Marco Koch potrebbe essere il riferimento.

DONNE – Se la rana maschile può sorridere, al femminile c’è entusiasmo. Mai nella nostra storia natatoria si erano avute ben tre atlete così competitive: Martina Carraro (bronzo mondiale nei 100 rana), Arianna Castiglioni (finalista mondiale) e Benedetta Pilato (argento mondiale nei 50 rana). Se vi fosse una staffetta 4×100 rana Francesca Fangio potrebbe completare un quadro davvero incredibile. Andando però oltre, è chiaro che Pilato è pronta a far suoi i 50 rana anche qui e con un riscontro considerevole. La pugliese si è allenata molto bene in questo periodo e il suo 1’07″06 nel corso dei campionati regionali nei 100 rana vale molto (oltre un secondo tolto al proprio personale). Ci si aspetta, quindi, un confronto serratissimo nelle due vasche e vinca la migliore…Nei 200 rana Fangio e Carraro potrebbero prestarsi bene a questa specialità, con la prima però con maggior consistenza della seconda.

Farfalla

UOMINI – Piero Codia e Federico Burdisso saranno i due alfieri del Bel Paese da osservare con attenzione. Il 30enne nativo di Trieste, dopo l’exploit e il magico oro europeo a Glasgow nel 2018, ha fatto fatica a ritrovare quella condizione e le sue aspettative sono sempre importanti. Per Burdisso, dedito più alle quattro vasche, l’ambizione è quella di continuare a crescere e migliorare i propri riscontri.

DONNE – Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi riprenderanno la loro sfida nei 100 metri, con Silvia Di Pietro che si inserirà nel 50 soprattutto. La pugliese nelle ultime due stagioni ha effettuato il definitivo salto di qualità, anche per merito della sua rivale storica. Ci sarà da divertirsi anche a Roma.

Misti

UOMINI – Sono tanti i punti interrogativi in questo caso perché sulla carta nei 200-400 metri l’ungherese Dávid Verrasztó dovrebbe esserci e potrebbe monopolizzare la scena. Attenzione però all’irruzione di Ceccon, che nei 200 misti un tentativo potrebbe farlo.

DONNE – 200 e 400 metri che potrebbero essere un’occasione per Ilaria Cusinato per guadagnarsi le prime pagine, dopo le confessioni sul suo stato di salute precario ai tempi di Ostia. Un brutto momento vissuto dall’atleta veneta, che però pare proprio essersi messa alle spalle tutte le difficoltà. Lei sarà tra le protagoniste e chissà…

Il programma delle gare

11 AGOSTO 2020SERIE LENTE

A PARTIRE DALLE 09.00

50 DORSO UOMINI

400 STILE LIBERO UOMINI

100 RANA UOMINI

100 FARFALLA UOMINI

50 STILE LIBERO UOMINI

A PARTIRE DALLE 11.30

50 FARFALLA DONNE

400 STILE LIBERO DONNE

100 RANA DONNE

50 DORSO DONNE

50 STILE LIBERO DONNE

1500 STILE LIBERO DONNE

POMERIGGIO – SERIE VELOCI ORE 19:00

50 FARFALLA DONNE

50 DORSO UOMINI

400 STILE LIBERO DONNE

400 STILE LIBERO UOMINI

100 RANA DONNE

100 RANA UOMINI

50 DORSO DONNE

100 FARFALLA UOMINI

50 STILE LIBERO DONNE

50 STILE LIBERO UOMINI

1500 STILE LIBERO DONNE

12 AGOSTO 2020SERIE LENTE

A PARTIRE DALLE 09.00

100 FARFALLA DONNE

100 DORSO DONNE

400 MISTI DONNE

100 STILE LIBERO DONNE

50 RANA DONNE

A PARTIRE DALLE 11.30

200 FARFALLA UOMINI

100 DORSO UOMINI

400 MISTI UOMINI

100 STILE LIBERO UOMINI

50 RANA UOMINI

800 STILE LIBERO UOMINI

POMERIGGIO – SERIE VELOCI ORE 19:00

100 FARFALLA DONNE

200 FARFALLA UOMINI

100 DORSO DONNE

100 DORSO UOMINI

400 MISTI DONNE

400 MISTI UOMINI

100 STILE LIBERO DONNE

100 STILE LIBERO UOMINI

50 RANA DONNE

50 RANA UOMINI

800 STILE LIBERO DONNE

13 AGOSTO 2020SERIE LENTE

A PARTIRE DALLE 09.00

200 DORSO DONNE

200 FARFALLA DONNE

200 RANA DONNE

200 STILE LIBERO DONNE

200 MISTI DONNE

A PARTIRE DALLE 11.30

200 DORSO UOMINI

50 FARFALLA UOMINI

200 RANA UOMINI

200 STILE LIBERO UOMINI

200 STILE LIBERO UOMINI

200 MISTI UOMINI

POMERIGGIO SERIE VELOCI ORE 19:00

200 DORSO UOMINI

200 DORSO DONNE

50 FARFALLA UOMINI

200 FARFALLA DONNE

200 RANA UOMINI

200 RANA DONNE

200 STILE LIBERO UOMINI

200 STILE LIBERO DONNE

200 MISTI UOMINI

200 MISTI DONNE

1500 STILE LIBERO UOMINI

giandomenico.tiseo@oasport.it

Nuoto Scozzoli no-limits: “Voglio andare oltre i miei limiti: gareggio fino a 40 anni" 04/08/2020 A 08:43