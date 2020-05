A margine di una conferenza stampa per presentare la nuova ordinanza, il governatore del Veneto Luca Zaia sgonfia il caso Pellegrini spiegando che la Divina potrà tornare ad allenarsi in piscina a Verona senza problemi. La conferma di Barelli (FIN): "il centro federale di Verona ha già l'acqua in vasca calda per Federica Pellegrini e gli altri atleti che si preparano a Verona".

Da domani in Veneto sarà consentito l'allenamento individuale negli impianti sportivi, a porte chiuse, per gli atleti professionisti e anche non professionisti, mantenendo il distanziamento di 2 metri tra loro ed evitando assembramenti.

Luca Zaia, governatore del Veneto, con questa puntualizzazione ha risposto al grido d’allarme di Federica Pellegrini che, dalle pagine della Gazzetta dello Sport, aveva spiegato la sua frustrazione per l’impossibilità di potersi allenare in piscina nel centro federale di Verona. Nella regione lagunare, la leggendaria campionessa potrà regolarmente nuotare in sicurezza e iniziare la lunga marcia che la porterà tra un anno ai Giochi di Tokyo, l’ultima tappa della sua formidabile carriera.

Nuoto Federica Pellegrini senza piscina per allenarsi: "Non posso nuotare nella mia Verona" DA 12 ORE

A confermare la ripresa degli allenamenti da parte di Federica e degli altri nuotatori di casa a Verona, ci ha pensato anche il presidente della FIN Paolo Barelli...

Se il presidente Zaia ha risolto il problema riguardo le cautele da osservare nel delicato momento della fase 2 sono contento – ha spiegato in una dichiarazione all’Ansa - il centro federale di Verona ha già l'acqua in vasca calda per Federica Pellegrini e gli altri atleti che si preparano a Verona. Spero che una linea generale per garantire l'accesso ordinato agli impianti sportivi anche nel resto d'Italia arrivi dal governo o dalle altre regioni interessate

Play Icon WATCH #ItaliaConVoi: Pellegrini, Wierer, Paltrinieri, Egonu, i campioni italiani ringraziano i nostri eroi 00:01:13

Nuoto Federica Pellegrini senza piscina per allenarsi: "Non posso nuotare nella mia Verona" DA 12 ORE