Antonella Bellutti è la prima candidata alla guida del CONI e sfiderà Giovanni Malagò. Per il momento pare quasi scontata la corsa a due, ma non è da escludere un inserimento dell’ultimo minuto. La 52enne nativa di Bolzano in carriera è riuscita ad ottenere risultati di altissimo profilo tra i quali i trionfi nell’inseguimento ad Atlanta 1996 e nella corsa a punti a Sydney 2000.