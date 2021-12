Giochi Olimpici

Atletica, World Athletes of the Year, Tamberi e Barshim premiati con l'Inspiration Award: "Storia incredibile"

TAMBERI - Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim hanno vinto l'Inspiration Award per aver ripartito l'oro vinto a Tokyo da Gimbo. Nella corsa della cerimonia l'azzurro è intervenuto in collegamento video: "É 'crazy', una storia incredibile, non riesco ancora a realizzare cosa sia accaduto. Ho lavorato duramente per questo obiettivo".

00:02:02, un' ora fa