Giochi Olimpici

Breaking Life: un viaggio nel Senegal di Xavier, noto come B-Boy Zaza. L'amore per la danza e il percorso verso Parigi

OLIMPIADI - A Parigi 2024 sarà introdotta la breakdance. Abbiamo scelto allora di andare a scoprire come è vissuta questa disciplina in altri paesi del mondo. Questo episodio è dedicato al Senegal e a B-Boy Zaza che si racconta mentre ci mostra Dakar. Gli inizi nel 2008, l'allenatrice Marianne, l'amore per tutta la danza, il fratello B-Boy Emma, il ricordo della madre, l'obiettivo Giochi Olimpici.

