By Her Rules: l'attivismo di Tracie Leost attraverso la corsa

Nell'ultimo episodio di By Her Rules, Tracie Leost discute di sensibilizzazione per le donne e le ragazze indigene scomparse e uccise in Canada. A soli 16 anni, Leost ha corso 140 chilometri per portare alla luce il problema. Continua a difendere l'identità indigena attraverso lo sport.

00:02:13, 30 minuti fa