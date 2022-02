La proposta della FIFA di disputare i Mondiali di calcio ogni due anni sta trovando una forte opposizione non solo nel mondo del pallone, ma anche nelle più alte sfere dello sport internazionale, con alcuni membri del CIO che durante l’ultimo incontro hanno criticato l’idea del Presidente Gianni Infantino. A scagliarsi contro la proposta è stato in modo particolare il presidente dei Comitati Olimpici Nazionali dell’Africa Mustapha Berraf, che ha usato parole al vetriolo contro una proposta che “creerebbe danni incommensurabili e metterebbe in pericolo lo sport e in particolare il calcio“.

“Farebbe semplicemente allontanare altri sport e li relegherebbe nelle ultime panchine, il che è inaccettabile e creerebbe una spaccatura tra lo sport femminile e quello maschile e sarebbe una battuta d’arresto per il nostro obiettivo di creare equità e parità per tutti gli sport. Chiedo di porre fine a questo sforzo incompatibile con i nostri valori olimpici“, ha aggiunto Berraf.

A fermare le critiche ci ha pensato personalmente il presidente del CIO Thomas Bach, che non ha voluto approfondire data l’assenza dello stesso Infantino all’assemblea, ma sembra che la discussione verrà trattata presto e con toni piuttosto accesi.

