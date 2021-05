Giovanni Malagò si riconferma presidente del CONI. Il suo sarà il terzo e ultimo mandato. Il presidente uscente viene rieletto con 55 voti in suo favore sui 72 pervenuti. I delegati autorizzati al voto erano 74, i due assenti erano il presidente federazione Vela Francesco Ettorre e presidente federazione Danza Sportiva Enzo Resciniti.

Questo il dettaglio dei voti: 69 voti validi, una scheda bianca e una scheda nulla. Al principale avversario di Malagò, Renato Di Rocco, sono andati 13 voti, uno solo per Antonella Bellutti.

In carica dal 19 febbraio 2013, Malagò ha dovuto attraversare nei suoi mandati momenti intensi, come l'assegnazione dei Giochi Invernali del 2026 a Milano-Cortina, e a tratti difficili, come lo spostamento di Tokyo 2020, ma porta comunque avanti il suo percorso: "Sarà il terzo mandato, l’ultimo. Non mi risparmierò per essere forti e credibili in questo momento di tempesta. Non c’è niente di più bello di fare il presidente del Coni. Sarò sempre dalla parte dello sport. Un grazie anche ai miei avversari, solo elettorali".

