Giochi Olimpici

Essential Stories, Sonja Henie, la prima vera regina delle Olimpiadi Invernali che ha anche stregato Hollywood

GIOCHI OLIMPICI - Con tre titoli olimpici nel 1928, 1932 e 1936, Sonja Henie divenne la più grande pattinatrice artistica di tutti i tempi ma nella carriera di questa straordinaria campionessa c'è anche troviamo altre curiosità come il fatto che questa norvegese smessi i panni dell'atleta sia riuscita a guadagnarsi un posto nel firmamento della Walk of Fame di Hollywood come star del cinema.

00:06:00, 34 minuti fa