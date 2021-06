Giochi Olimpici

Kerri Strug e un volteggio d'Oro con una gamba sola

Le Grandi Storie Olimpiche - Il 23 luglio 1996 Kerri Strug, 141 centimetri per 39 chili, è diventata The Golden Girl, la ginnasta che ai Giochi Olimpici di Atlanta ha volteggiato oltre la soglia del dolore per diventare un’icona americana. Non era la più talentuosa delle Magnifiche Sette, eppure fu l’unica protagonista di una storica medaglia d’oro, la prima degli Stati Uniti nel concorso generale

00:06:03, un' ora fa