Giochi Olimpici

Le Grandi Storie Olimpiche: Le corse dorate di Linford Christie e Donovan Bailey

Le Grandi Storie Olimpiche - Il 27 luglio 1996 Donovan Bailey sparge polvere di stelle sulla pista di Atlanta. Già campione del mondo, lo sprinter canadese vince i 100 metri fissando il nuovo record in 9”84: una notte che lo consegna per sempre alla storia olimpica, consumando il dramma dello sciagurato Linford Christie in un incrocio di destini opposti.

00:06:03, un' ora fa