Giochi Olimpici

Matti Nykanen, l’uomo che ha reso possibile... L’impossibile

Matti Nykanen è stato una star dello sport finlandese: saltatore con gli sci 4 volte oro Olimpico, 5 ori Mondiali e 4 Coppe del Mondo. L’atleta che ha reso possibile... l'impossibile portando anche la Finlandia a vincere la gara a squadre alle Olimpiadi. Una vita in volo per lui diventato una celebrità a cui problemi e vicissitudini varie però non sono mai mancate…

00:06:03, 24 minuti fa